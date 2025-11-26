"Нужно малообразованное общество": в россии вводят новые ограничения для получения высшего образования - ЦПД

$42.370.10
48.920.21
ukenru
25 ноября, 16:32 • 14022 просмотра
Зеленский хочет встретиться с Трампом, возможно в День благодарения, чтобы завершить работу над мирным соглашением - Ермак
25 ноября, 15:19 • 26886 просмотра
Незаконно заходили в оккупированные россией порты: Зеленский ввел санкции против 56 морских судов
25 ноября, 14:59 • 22976 просмотра
Axios узнал детали договоренностей по мирному плану: касается усиления гарантий безопасности и вынесения вопроса НАТО за рамки
25 ноября, 14:47 • 22179 просмотра
Главы разведок Украины и рф планировали встречу в Абу-Даби, приезд Дрискола стал неожиданностью - СМИ
Эксклюзив
25 ноября, 14:46 • 19551 просмотра
Это антиконституционно: в Раде раскритиковали инициативу директора НАБУ по конкурсу на должность Генпрокурора
25 ноября, 13:51 • 14524 просмотра
Запорожской АЭС нужен особый статус в случае мирного соглашения между Украиной и рф - МАГАТЭ
Эксклюзив
25 ноября, 13:41 • 14362 просмотра
Минздрав по требованию ОГП проводит проверку в скандальной одесской клинике Odrex, где умер пациент
Эксклюзив
25 ноября, 13:21 • 31158 просмотра
Теплый финал осени: синоптик рассказал, какой будет погода в последнюю неделю ноября
25 ноября, 13:06 • 13976 просмотра
СМИ: в США заявили, что украинская делегация согласовала с Соединенными Штатами условия потенциального мирного соглашения
25 ноября, 13:00 • 11985 просмотра
НАТО должно ускорить защиту восточного фланга от российских дронов - министр обороны Польши Косиняк-Камыш
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+9°
3.5м/с
87%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Мы очень близки к мирному соглашению…" – ТрампVideo25 ноября, 17:40 • 6518 просмотра
Орбан планирует новую поездку в москву для переговоров с путиным – СМИ25 ноября, 17:47 • 6486 просмотра
Трамп помиловал двух индеек, одна из которых исчезла во время церемонииPhoto25 ноября, 18:05 • 5758 просмотра
Число раненых в Запорожье возросло до 12, повреждено 7 многоэтажекPhotoVideo22:51 • 9184 просмотра
Трамп раскрыл главную уступку, на которую пойдет Россия ради принятия «мирного плана»01:00 • 9260 просмотра
публикации
Теплый финал осени: синоптик рассказал, какой будет погода в последнюю неделю ноября
Эксклюзив
25 ноября, 13:21 • 31162 просмотра
Украина может столкнуться с длительными отключениями света зимой: эксперт назвал ключевые факторы
Эксклюзив
25 ноября, 10:00 • 40747 просмотра
Печенье “Орешек” как в детстве: топ-5 лучших рецептовPhoto24 ноября, 17:21 • 91636 просмотра
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Эксклюзив
24 ноября, 13:47 • 121066 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
Эксклюзив
24 ноября, 13:20 • 109341 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Андрій Єрмак
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Белый дом
Турция
Реклама
УНН Lite
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 16492 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 51683 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 70264 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 71120 просмотра
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12 • 78153 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Forbes
Нью-Йорк Таймс
Шахед-136

"Нужно малообразованное общество": в россии вводят новые ограничения для получения высшего образования - ЦПД

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Правительство рф утвердило перечень из 42 специальностей, по которым ограничивается прием абитуриентов на платной основе в высшие учебные заведения. Это решение объясняют повышением качества образования, но истинной целью является увеличение количества молодежи в армии и на рабочих специальностях ВПК.

"Нужно малообразованное общество": в россии вводят новые ограничения для получения высшего образования - ЦПД

Правительство РФ утвердило перечень специальностей, для которых будет ограничен прием абитуриентов в вузы страны на платной основе. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что в список вошли 42 направления подготовки, в частности архитектура, нефтегазовое дело, экономика, менеджмент, филология, журналистика и т.д. Кроме того, ранее вузам РФ уже запретили набирать на платные места абитуриентов, у которых средний балл единого государственного экзамена ниже 50.

В РФ такие решения объясняют реализацией поручения российского диктатора Владимира Путина по "повышению качества платного приема в российские университеты". Впрочем, настоящая цель таких нововведений - ограничить доступ молодых россиян к высшему образованию

- указывают в ЦПД.

Там указывают, что Кремль целенаправленно внедряет такую политику, чтобы направить как можно больше молодых людей в армию или на получение рабочих специальностей, востребованных на предприятиях ВПК.

"Для продолжения агрессивных войн российской власти нужно малообразованное общество, максимально уязвимое к агрессивной пропаганде", - резюмируют в ЦПД.

Напомним

РФ резко ограничивает образовательные возможности для подростков на временно оккупированных территориях Украины. Самые популярные и престижные специальности - юриспруденция, журналистика, международные отношения, технические направления - фактически закрыты.

Массовая милитаризация образования: в рф закупили более 18 тысяч дронов для детей и готовят операторов в школах - разведка04.11.25, 16:05 • 2262 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ОбществоНовости МираОбразование
российская пропаганда
Мобилизация
Война в Украине
Владимир Путин
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Украина