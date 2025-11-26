"Нужно малообразованное общество": в россии вводят новые ограничения для получения высшего образования - ЦПД
Киев • УНН
Правительство рф утвердило перечень из 42 специальностей, по которым ограничивается прием абитуриентов на платной основе в высшие учебные заведения. Это решение объясняют повышением качества образования, но истинной целью является увеличение количества молодежи в армии и на рабочих специальностях ВПК.
Правительство РФ утвердило перечень специальностей, для которых будет ограничен прием абитуриентов в вузы страны на платной основе. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.
Детали
Отмечается, что в список вошли 42 направления подготовки, в частности архитектура, нефтегазовое дело, экономика, менеджмент, филология, журналистика и т.д. Кроме того, ранее вузам РФ уже запретили набирать на платные места абитуриентов, у которых средний балл единого государственного экзамена ниже 50.
В РФ такие решения объясняют реализацией поручения российского диктатора Владимира Путина по "повышению качества платного приема в российские университеты". Впрочем, настоящая цель таких нововведений - ограничить доступ молодых россиян к высшему образованию
Там указывают, что Кремль целенаправленно внедряет такую политику, чтобы направить как можно больше молодых людей в армию или на получение рабочих специальностей, востребованных на предприятиях ВПК.
"Для продолжения агрессивных войн российской власти нужно малообразованное общество, максимально уязвимое к агрессивной пропаганде", - резюмируют в ЦПД.
Напомним
РФ резко ограничивает образовательные возможности для подростков на временно оккупированных территориях Украины. Самые популярные и престижные специальности - юриспруденция, журналистика, международные отношения, технические направления - фактически закрыты.
Массовая милитаризация образования: в рф закупили более 18 тысяч дронов для детей и готовят операторов в школах - разведка04.11.25, 16:05 • 2262 просмотра