"Нужно малообразованное общество": в россии вводят новые ограничения для получения высшего образования - ЦПД

Правительство РФ утвердило перечень специальностей, для которых будет ограничен прием абитуриентов в вузы страны на платной основе. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что в список вошли 42 направления подготовки, в частности архитектура, нефтегазовое дело, экономика, менеджмент, филология, журналистика и т.д. Кроме того, ранее вузам РФ уже запретили набирать на платные места абитуриентов, у которых средний балл единого государственного экзамена ниже 50.

В РФ такие решения объясняют реализацией поручения российского диктатора Владимира Путина по "повышению качества платного приема в российские университеты". Впрочем, настоящая цель таких нововведений - ограничить доступ молодых россиян к высшему образованию - указывают в ЦПД.

Там указывают, что Кремль целенаправленно внедряет такую политику, чтобы направить как можно больше молодых людей в армию или на получение рабочих специальностей, востребованных на предприятиях ВПК.

"Для продолжения агрессивных войн российской власти нужно малообразованное общество, максимально уязвимое к агрессивной пропаганде", - резюмируют в ЦПД.

Напомним

РФ резко ограничивает образовательные возможности для подростков на временно оккупированных территориях Украины. Самые популярные и престижные специальности - юриспруденция, журналистика, международные отношения, технические направления - фактически закрыты.

Массовая милитаризация образования: в рф закупили более 18 тысяч дронов для детей и готовят операторов в школах - разведка