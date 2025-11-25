Освіта на ТОТ перетворюється на конвеєр дешевої робочої сили - ЦНС
Київ • УНН
росія обмежує доступ до престижної освіти на тимчасово окупованих територіях України, просуваючи замість університетів ПТУ. Це призводить до підготовки підлітків до важкої роботи та мобілізаційного тиску на хлопців.
рф різко обмежує освітні можливості для підлітків на тимчасово окупованих територіях України (ТОТ). Про це повідомляє Центр національного спротиву ССО ЗС України (ЦНС), інформує УНН.
Зазначається, що найпопулярніші та престижні спеціальності - юриспруденція, журналістика, міжнародні відносини, технічні напрями - фактично закриті: квот мало, конкуренцію штучно завищують, а місцеві "філії" російських вишів пропонують лише те, що вигідно окупаційній адміністрації.
Паралельно росія роздає десятки тисяч бюджетних місць іноземцям "для картинки", але сама визнає кадровий голод у школах і падіння якості освіти. На ТОТ просувають іншу модель: замість університетів - ПТУ, замість вибору - "професії, потрібні державі". Для хлопців це орбіта мобілізації, для дівчат - демографічний тиск і пропаганда "народжувати раніше"
У ЦНС констатують, що на ТОТ формується:
- мінімальний доступ до престижної освіти;
- підготовка підлітків до важкої роботи замість кар’єри;
- мобілізаційний тиск на хлопців;
- демографічний тиск на дівчат;
- деградація шкільної інфраструктури та нестача вчителів.
"росія не дає молоді на ТОТ майбутнього - вона робить із них ресурс: робочу силу, мобілізаційний резерв або демографічний запас", - резюмують у ЦНС.
В тимчасово окупованому Бердянську російська адміністрація організувала псевдоволонтерське об’єднання "Барс-85", до якого залучили студентів місцевого медичного коледжу. Офіційно воно подається як "рятувальний загін" для навчання діям у надзвичайних ситуаціях, однак фактично це ще один етап мілітаризації освіти та спроба втягнути українську молодь у війну на боці росії.
