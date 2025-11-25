Образование на ВОТ превращается в конвейер дешевой рабочей силы - ЦНС
Россия ограничивает доступ к престижному образованию на временно оккупированных территориях Украины, продвигая вместо университетов ПТУ. Это приводит к подготовке подростков к тяжелой работе и мобилизационному давлению на парней.
РФ резко ограничивает образовательные возможности для подростков на временно оккупированных территориях Украины (ВОТ). Об этом сообщает Центр национального сопротивления ССО ВС Украины (ЦНС), информирует УНН.
Отмечается, что самые популярные и престижные специальности — юриспруденция, журналистика, международные отношения, технические направления — фактически закрыты: квот мало, конкуренцию искусственно завышают, а местные «филиалы» российских вузов предлагают лишь то, что выгодно оккупационной администрации.
Параллельно Россия раздает десятки тысяч бюджетных мест иностранцам «для картинки», но сама признает кадровый голод в школах и падение качества образования. На ВОТ продвигают другую модель: вместо университетов — ПТУ, вместо выбора — «профессии, нужные государству». Для парней это орбита мобилизации, для девушек — демографическое давление и пропаганда «рожать раньше»
В ЦНС констатируют, что на ВОТ формируется:
- минимальный доступ к престижному образованию;
- подготовка подростков к тяжелой работе вместо карьеры;
- мобилизационное давление на парней;
- демографическое давление на девушек;
- деградация школьной инфраструктуры и нехватка учителей.
«Россия не дает молодежи на ВОТ будущего — она делает из них ресурс: рабочую силу, мобилизационный резерв или демографический запас», — резюмируют в ЦНС.
Во временно оккупированном Бердянске российская администрация организовала псевдоволонтерское объединение «Барс-85», в которое привлекли студентов местного медицинского колледжа. Официально оно подается как «спасательный отряд» для обучения действиям в чрезвычайных ситуациях, однако фактически это еще один этап милитаризации образования и попытка втянуть украинскую молодежь в войну на стороне России.
