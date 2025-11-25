РФ резко ограничивает образовательные возможности для подростков на временно оккупированных территориях Украины (ВОТ). Об этом сообщает Центр национального сопротивления ССО ВС Украины (ЦНС), информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что самые популярные и престижные специальности — юриспруденция, журналистика, международные отношения, технические направления — фактически закрыты: квот мало, конкуренцию искусственно завышают, а местные «филиалы» российских вузов предлагают лишь то, что выгодно оккупационной администрации.

Параллельно Россия раздает десятки тысяч бюджетных мест иностранцам «для картинки», но сама признает кадровый голод в школах и падение качества образования. На ВОТ продвигают другую модель: вместо университетов — ПТУ, вместо выбора — «профессии, нужные государству». Для парней это орбита мобилизации, для девушек — демографическое давление и пропаганда «рожать раньше» — говорится в сообщении.

В ЦНС констатируют, что на ВОТ формируется:

минимальный доступ к престижному образованию;

подготовка подростков к тяжелой работе вместо карьеры;

мобилизационное давление на парней;

демографическое давление на девушек;

деградация школьной инфраструктуры и нехватка учителей.

«Россия не дает молодежи на ВОТ будущего — она делает из них ресурс: рабочую силу, мобилизационный резерв или демографический запас», — резюмируют в ЦНС.

Напомним

Во временно оккупированном Бердянске российская администрация организовала псевдоволонтерское объединение «Барс-85», в которое привлекли студентов местного медицинского колледжа. Официально оно подается как «спасательный отряд» для обучения действиям в чрезвычайных ситуациях, однако фактически это еще один этап милитаризации образования и попытка втянуть украинскую молодежь в войну на стороне России.

