24 ноября, 20:32 • 15988 просмотра
"Есть над чем работать": Зеленский раскрыл детали переговоров в Женеве по мирному плану ТрампаVideo
24 ноября, 16:43 • 31473 просмотра
Свириденко согласует кандидатуры министров энергетики и юстиции с депутатами фракции "Слуга народа" - Зеленский
24 ноября, 16:04 • 31506 просмотра
В Украине 25 ноября будут действовать графики отключений: сколько очередей будет без света
24 ноября, 14:30 • 29271 просмотра
Мирный план после переговоров сократился с 28 до 19 пунктов - FT
Эксклюзив
24 ноября, 14:00 • 29463 просмотра
Офис Генпрокурора требует от Минздрава лишить лицензии скандальную одесскую клинику Odrex
Эксклюзив
24 ноября, 13:47 • 41803 просмотра
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Эксклюзив
24 ноября, 13:20 • 36531 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
24 ноября, 13:04 • 18031 просмотра
"Царил абсолютный хаос": WP узнала об уровне вовлеченности Трампа на фоне переговоров по мирному плану
24 ноября, 12:38 • 14771 просмотра
На переговорах ЕС согласились с необходимостью доработки мирного плана на фоне "неприемлемости" некоторых предложений - Туск
24 ноября, 12:29 • 12464 просмотра
«Мир в Украине не наступит за одну ночь» – немецкий канцлер призвал Европу сохранить единство в подходе к мирному плану
Эксклюзивы
Образование на ВОТ превращается в конвейер дешевой рабочей силы - ЦНС

Киев • УНН

 • 310 просмотра

Россия ограничивает доступ к престижному образованию на временно оккупированных территориях Украины, продвигая вместо университетов ПТУ. Это приводит к подготовке подростков к тяжелой работе и мобилизационному давлению на парней.

Образование на ВОТ превращается в конвейер дешевой рабочей силы - ЦНС

РФ резко ограничивает образовательные возможности для подростков на временно оккупированных территориях Украины (ВОТ). Об этом сообщает Центр национального сопротивления ССО ВС Украины (ЦНС), информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что самые популярные и престижные специальности — юриспруденция, журналистика, международные отношения, технические направления — фактически закрыты: квот мало, конкуренцию искусственно завышают, а местные «филиалы» российских вузов предлагают лишь то, что выгодно оккупационной администрации.

Параллельно Россия раздает десятки тысяч бюджетных мест иностранцам «для картинки», но сама признает кадровый голод в школах и падение качества образования. На ВОТ продвигают другую модель: вместо университетов — ПТУ, вместо выбора — «профессии, нужные государству». Для парней это орбита мобилизации, для девушек — демографическое давление и пропаганда «рожать раньше»

— говорится в сообщении.

В ЦНС констатируют, что на ВОТ формируется:

  • минимальный доступ к престижному образованию;
    • подготовка подростков к тяжелой работе вместо карьеры;
      • мобилизационное давление на парней;
        • демографическое давление на девушек;
          • деградация школьной инфраструктуры и нехватка учителей.

            «Россия не дает молодежи на ВОТ будущего — она делает из них ресурс: рабочую силу, мобилизационный резерв или демографический запас», — резюмируют в ЦНС.

            Напомним

            Во временно оккупированном Бердянске российская администрация организовала псевдоволонтерское объединение «Барс-85», в которое привлекли студентов местного медицинского колледжа. Официально оно подается как «спасательный отряд» для обучения действиям в чрезвычайных ситуациях, однако фактически это еще один этап милитаризации образования и попытка втянуть украинскую молодежь в войну на стороне России.

            Вадим Хлюдзинский

            ОбществоПолитика
            Украина