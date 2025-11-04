Массовая милитаризация образования: в рф закупили более 18 тысяч дронов для детей и готовят операторов в школах - разведка

ukenru
Эксклюзив
14:17 • 1104 просмотра
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
Эксклюзив
13:39 • 5226 просмотра
россия применяет в Украине крылатую ракету 9М729: эксперт рассказал о ее особенностях
12:32 • 8034 просмотра
Еврокомиссия представила отчет о расширении ЕС: оценила прогресс Украины, но указала на "необходимое ускорение темпов реформ"
11:55 • 10927 просмотра
Рада приняла закон для улучшения мобильного интернета и связи в Украине
11:12 • 11956 просмотра
ЕС одобрил очередной транш для Украины в рамках Ukraine Facility в 1,8 млрд евро
4 ноября, 07:40 • 19454 просмотра
Польша хочет создать собственную стену из дронов для противодействия российской угрозе
Эксклюзив
4 ноября, 07:25 • 40583 просмотра
Стал ли ИИ спасением от кадрового голода в Украине
4 ноября, 06:34 • 23905 просмотра
ГУР рассказало детали операции в Покровске: идет работа по ликвидации попыток врага расширить влияние на логистикуPhoto
Эксклюзив
3 ноября, 16:38 • 80980 просмотра
На чем можно сэкономить при воспитании ребенка во время войны: лайфхаки для мам малышей от 0 до 16 летPhoto
3 ноября, 15:27 • 46235 просмотра
Судье, совершившей смертельное ДТП на Прикарпатье, избрали меру пресечения
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
Эксклюзив
14:17 • 1104 просмотра
Печем шарлотку: топ простых и вкусных рецептовPhoto13:50 • 2482 просмотра
россия применяет в Украине крылатую ракету 9М729: эксперт рассказал о ее особенностях
Эксклюзив
13:39 • 5226 просмотра
Стал ли ИИ спасением от кадрового голода в Украине
Эксклюзив
4 ноября, 07:25 • 40582 просмотра
"Конкурентные войны" с участием силовиков: как под удар попали авиабизнес и оборонные контракты4 ноября, 06:30 • 33578 просмотра
Массовая милитаризация образования: в рф закупили более 18 тысяч дронов для детей и готовят операторов в школах - разведка

Киев • УНН

 • 290 просмотра

По данным разведки, программа, которую начали в рф, направлена на подготовку детей к участию в вооруженных конфликтах, где дроны используются для разведки, ударов и убийств.

Массовая милитаризация образования: в рф закупили более 18 тысяч дронов для детей и готовят операторов в школах - разведка

В россии продолжается массовая милитаризация образования: подростки из 8-9 классов осваивают управление беспилотными летательными аппаратами, которые, по официальным целям, формируют "представление о современном боевом опыте". Как сообщили в Службе внешней разведки, программа, начатая в 2023 году, направлена на подготовку детей к участию в вооруженных конфликтах, где дроны используются для разведки, ударов и убийств, передает УНН.

Детали

По данным разведки, в 2024 году в рф закупили для 500 школ 18 тысяч дронов. Потратили на это 8,38 млрд рублей.

К 2030 году москва планирует обеспечить дронами 4872 школы и 380 колледжей, а также подготовить миллион т.н. специалистов по беспилотным системам. В регионах создают специализированные центры на базе колледжей, где, среди прочих и учителей обучают "боевым аспектам", обустраивая классы, полетные зоны и секции 3D-печати 

- говорится в сообщении.

россияне не доверяют государству информацию о своих доходах, 11% используют только наличные - разведка28.10.25, 14:34 • 2851 просмотр

Кроме того, в сентябре 2024 года появилось первое официальное пособие для изучения беспилотных авиационных систем, разработанное совместно с группой "Геоскан", подконтрольной фонду дочери путина Екатерины Тихоновой.

Эта инициатива отражает системный курс кремля на милитаризацию образования в условиях агрессии против Украины. Вместо мирных навыков, российские дети осваивают технологии убийств, что нарушает конвенции о правах ребенка и формирует поколение, готовое к эскалации конфликтов 

- резюмировали в разведке.

россия компенсирует значительный дефицит врачей и педагогов импортом дешевой рабочей силы - разведка31.10.25, 21:10 • 4097 просмотров

Антонина Туманова

Новости Мира
Техника
Война в Украине
Столкновения
Украина