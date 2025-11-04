В россии продолжается массовая милитаризация образования: подростки из 8-9 классов осваивают управление беспилотными летательными аппаратами, которые, по официальным целям, формируют "представление о современном боевом опыте". Как сообщили в Службе внешней разведки, программа, начатая в 2023 году, направлена на подготовку детей к участию в вооруженных конфликтах, где дроны используются для разведки, ударов и убийств, передает УНН.

Детали

По данным разведки, в 2024 году в рф закупили для 500 школ 18 тысяч дронов. Потратили на это 8,38 млрд рублей.

К 2030 году москва планирует обеспечить дронами 4872 школы и 380 колледжей, а также подготовить миллион т.н. специалистов по беспилотным системам. В регионах создают специализированные центры на базе колледжей, где, среди прочих и учителей обучают "боевым аспектам", обустраивая классы, полетные зоны и секции 3D-печати - говорится в сообщении.

россияне не доверяют государству информацию о своих доходах, 11% используют только наличные - разведка

Кроме того, в сентябре 2024 года появилось первое официальное пособие для изучения беспилотных авиационных систем, разработанное совместно с группой "Геоскан", подконтрольной фонду дочери путина Екатерины Тихоновой.

Эта инициатива отражает системный курс кремля на милитаризацию образования в условиях агрессии против Украины. Вместо мирных навыков, российские дети осваивают технологии убийств, что нарушает конвенции о правах ребенка и формирует поколение, готовое к эскалации конфликтов - резюмировали в разведке.

россия компенсирует значительный дефицит врачей и педагогов импортом дешевой рабочей силы - разведка