Ексклюзив
14:17 • 3810 перегляди
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
Ексклюзив
13:39 • 9692 перегляди
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
12:32 • 10223 перегляди
Єврокомісія представила звіт про розширення ЄС: оцінила прогрес України, але вказала на "необхідне прискорення темпів реформ"
11:55 • 12096 перегляди
Рада ухвалила закон для покращення мобільного інтернету та зв’язку в Україні
11:12 • 12928 перегляди
ЄС схвалив черговий транш для України у межах Ukraine Facility в 1,8 млрд євро
4 листопада, 07:40 • 19791 перегляди
Польща хоче створити власну стіну з дронів для протидії російській загрозі
Ексклюзив
4 листопада, 07:25 • 41620 перегляди
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
4 листопада, 06:34 • 24018 перегляди
ГУР розповіло деталі операції в Покровську: йде робота з ліквідації спроб ворога розширити вплив на логістикуPhoto
Ексклюзив
3 листопада, 16:38 • 81050 перегляди
На чому можна заощадити при вихованні дитини під час війни: лайфхаки для мам малечі від 0 до 16 роківPhoto
3 листопада, 15:27 • 46271 перегляди
Судді, яка вчинила смертельну ДТП на Прикарпатті, обрали запобіжний захід
Масова мілітаризація освіти: у рф закупили понад 18 тисяч дронів для дітей і готують операторів у школах - розвідка

Київ • УНН

 • 506 перегляди

За даними розвідки, програма, яку започаткували у рф, спрямована на підготовку дітей до участі в озброєних конфліктах, де дрони використовуються для розвідки, ударів і вбивств.

Масова мілітаризація освіти: у рф закупили понад 18 тисяч дронів для дітей і готують операторів у школах - розвідка

У росії триває масова мілітаризація освіти: підлітки з 8-9 класів опановують керування безпілотними літальними апаратами, які, за офіційними цілями, формують "уявлення про сучасний бойовий досвід". Як повідомили у Службі зовнішньої розвідки, програма, яку започаткували у 2023 році, спрямована на підготовку дітей до участі в озброєних конфліктах, де дрони використовуються для розвідки, ударів і вбивств, передає УНН.

Деталі

За даними розвідки, у 2024 році у рф закупили для 500 шкіл 18 тисяч дронів. Витратили на це 8,38 млрд рублів.

До 2030 року москва планує забезпечити дронами 4872 школи та 380 коледжів, а також підготувати мільйон т.зв. спеціалістів із безпілотних систем. У регіонах створюють спеціалізовані центри на базі коледжів, де, серед інших і вчителів навчають "бойових аспектів", облаштовуючи класи, політні зони та секції 3D-друку 

- йдеться у повідомленні.

росіяни не довіряють державі інформацію про свої статки, 11% використовують лише готівку - розвідка28.10.25, 14:34 • 2851 перегляд

Крім того, у вересні 2024 року з’явився перший офіційний посібник для вивчення безпілотних авіаційних систем, розроблений спільно із групою "Геоскан", підконтрольною фонду дочки путіна Катерини Тихонової.

Ця ініціатива відображає системний курс кремля на мілітаризацію освіти в умовах агресії проти України. Замість мирних навичок, російські діти опановують технології вбивств, що порушує конвенції про права дитини та формує покоління, готове до ескалації конфліктів 

- резюмували у розвідці.

росія компенсує значний дефіцит лікарів і педагогів імпортом дешевої робочої сили - розвідка31.10.25, 21:10 • 4097 переглядiв

Антоніна Туманова

