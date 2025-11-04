У росії триває масова мілітаризація освіти: підлітки з 8-9 класів опановують керування безпілотними літальними апаратами, які, за офіційними цілями, формують "уявлення про сучасний бойовий досвід". Як повідомили у Службі зовнішньої розвідки, програма, яку започаткували у 2023 році, спрямована на підготовку дітей до участі в озброєних конфліктах, де дрони використовуються для розвідки, ударів і вбивств, передає УНН.

Деталі

За даними розвідки, у 2024 році у рф закупили для 500 шкіл 18 тисяч дронів. Витратили на це 8,38 млрд рублів.

До 2030 року москва планує забезпечити дронами 4872 школи та 380 коледжів, а також підготувати мільйон т.зв. спеціалістів із безпілотних систем. У регіонах створюють спеціалізовані центри на базі коледжів, де, серед інших і вчителів навчають "бойових аспектів", облаштовуючи класи, політні зони та секції 3D-друку - йдеться у повідомленні.

Крім того, у вересні 2024 року з’явився перший офіційний посібник для вивчення безпілотних авіаційних систем, розроблений спільно із групою "Геоскан", підконтрольною фонду дочки путіна Катерини Тихонової.

Ця ініціатива відображає системний курс кремля на мілітаризацію освіти в умовах агресії проти України. Замість мирних навичок, російські діти опановують технології вбивств, що порушує конвенції про права дитини та формує покоління, готове до ескалації конфліктів - резюмували у розвідці.

