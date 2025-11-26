"Потрібне малоосвічене суспільство": в росії вводять нові обмеження для отримання вищої освіти - ЦПД

Уряд рф схвалив перелік спеціальностей, для яких буде обмежено прийом абітурієнтів до вишів країни на платній основі. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що до списку увійшли 42 напрями підготовки, зокрема архітектура, нафтогазова справа, економіка, менеджмент, філологія, журналістика тощо. Крім того, раніше вишам рф уже заборонили набирати на платні місця абітурієнтів, у яких середній бал єдиного державного екзамену нижчий за 50.

У рф такі рішення пояснюють реалізацією доручення російського диктатора володимира путіна щодо "підвищення якості платного прийому в російські університети". Втім, справжня мета таких нововведень - обмежити доступ молодих росіян до вищої освіти - вказують у ЦПД.

Там вказують, що кремль цілеспрямовано впроваджує таку політику, щоб спрямувати якомога більше молодих людей в армію або на отримання робочих спеціальностей, затребуваних на підприємствах ВПК.

"Для продовження агресивних воєн російській владі потрібне малоосвічене суспільство, максимально вразливе до агресивної пропаганди", - резюмують у ЦПД.

Нагадаємо

рф різко обмежує освітні можливості для підлітків на тимчасово окупованих територіях України. Найпопулярніші та престижні спеціальності - юриспруденція, журналістика, міжнародні відносини, технічні напрями - фактично закриті.

