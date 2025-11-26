$42.370.10
25 листопада, 16:32 • 15562 перегляди
Зеленський хоче зустрітися з Трампом, можливо в День подяки, щоб завершити роботу над мирною угодою - Єрмак
25 листопада, 15:19 • 30731 перегляди
Незаконно заходили в окуповані росією порти: Зеленський увів санкції проти 56 морських суден
25 листопада, 14:59 • 25035 перегляди
Axios дізналося деталі про домовленості щодо мирного плану: стосується посилення гарантій безпеки і винесення питання НАТО за рамки
25 листопада, 14:47 • 24129 перегляди
Глави розвідок України та рф планували зустріч в Абу-Дабі, приїзд Дріскола став несподіванкою - ЗМІ
Ексклюзив
25 листопада, 14:46 • 21108 перегляди
Це антиконституційно: у Раді розкритикували ініціативу директора НАБУ щодо конкурсу на посаду Генпрокурора
25 листопада, 13:51 • 15018 перегляди
Запорізькій АЕС потрібен особливий статус у разі мирної угоди між Україною та рф - МАГАТЕ
Ексклюзив
25 листопада, 13:41 • 14736 перегляди
МОЗ на вимогу ОГП проводить перевірку у скандальній одеській клініці Odrex, де помер пацієнт
Ексклюзив
25 листопада, 13:21 • 32686 перегляди
Теплий фінал осені: синоптик розповів, якою буде погода в останній тиждень листопада
25 листопада, 13:06 • 14076 перегляди
ЗМІ: у США заявили, що українська делегація погодила зі Сполученими Штатами умови потенційної мирної угоди
25 листопада, 13:00 • 12041 перегляди
НАТО має прискорити захист східного флангу від російських дронів - міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш
"Потрібне малоосвічене суспільство": в росії вводять нові обмеження для отримання вищої освіти - ЦПД

Київ • УНН

 • 2296 перегляди

Уряд рф затвердив перелік із 42 спеціальностей, за якими обмежується прийом абітурієнтів на платній основі до вищих навчальних закладів. Це рішення пояснюють підвищенням якості освіти, але справжньою метою є збільшення кількості молоді в армії та на робітничих спеціальностях ВПК.

"Потрібне малоосвічене суспільство": в росії вводять нові обмеження для отримання вищої освіти - ЦПД

Уряд рф схвалив перелік спеціальностей, для яких буде обмежено прийом абітурієнтів до вишів країни на платній основі. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що до списку увійшли 42 напрями підготовки, зокрема архітектура, нафтогазова справа, економіка, менеджмент, філологія, журналістика тощо. Крім того, раніше вишам рф уже заборонили набирати на платні місця абітурієнтів, у яких середній бал єдиного державного екзамену нижчий за 50.

У рф такі рішення пояснюють реалізацією доручення російського диктатора володимира путіна щодо "підвищення якості платного прийому в російські університети". Втім, справжня мета таких нововведень - обмежити доступ молодих росіян до вищої освіти

- вказують у ЦПД.

Там вказують, що кремль цілеспрямовано впроваджує таку політику, щоб спрямувати якомога більше молодих людей в армію або на отримання робочих спеціальностей, затребуваних на підприємствах ВПК.

"Для продовження агресивних воєн російській владі потрібне малоосвічене суспільство, максимально вразливе до агресивної пропаганди", - резюмують у ЦПД.

Нагадаємо

рф різко обмежує освітні можливості для підлітків на тимчасово окупованих територіях України. Найпопулярніші та престижні спеціальності - юриспруденція, журналістика, міжнародні відносини, технічні напрями - фактично закриті.

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоНовини СвітуОсвіта
російська пропаганда
Мобілізація
Війна в Україні
Володимир Путін
Рада національної безпеки і оборони України
Україна