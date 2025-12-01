Россия использует преподавание языка за рубежом для влияния и пропаганды - ЦПД
Российское федеральное агентство "Россотрудничество" запускает новый проект, в рамках которого группы "магистров русского языка" будут направлены на стажировку в страны Африки, Азии и Ближнего Востока. Эти программы используются для продвижения политических интересов РФ и распространения ее влияния.
российское федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству ("россотрудничество") запускает новый проект, в рамках которого в различные страны мира направят на стажировку группы так называемых магистров русского языка московского лингвистического университета. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.
Отмечается, что в течение месяца группы будут работать в школах, университетах и образовательных центрах в Африке, Азии и на Ближнем Востоке.
Хотя такие программы подаются как "культурные стажировки", их реальное назначение - продвижение политических интересов РФ. Россия системно использует образовательные и гуманитарные проекты для популяризации собственных нарративов, укрепления влияния на местные элиты и формирования базы поддержки на международных площадках
Указывается, что подобные инициативы активно запускаются в странах Глобального Юга - от Южной Азии до Центральной Африки.
За культурным присутствием традиционно скрываются экономические и военно-политические инструменты. Такие программы фактически являются частью более широких операций влияния, которые Кремль выстраивает через сеть "русских домов" и аффилированных организаций
Там добавляют, что Россия использует гуманитарные и образовательные проекты как прикрытие для информационных операций, направленных на расширение собственного геополитического влияния и подрыв позиций демократических стран в регионе.
Ранее в ЦПД предупреждали, что Россия официально закрепляет политику тотальной русификации украинцев на временно оккупированных территориях, приняв стратегию нацполитики до 2036 года.
