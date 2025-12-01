$42.190.00
30 ноября, 18:02 • 24982 просмотра
Делегации США и Украины обсуждают график выборов и обмен территориями - WSJ
30 ноября, 15:17 • 37418 просмотра
Украинская делегация прибыла на место переговоров в МайамиVideo
30 ноября, 11:44 • 33813 просмотра
Оксана Маркарова стала советником президента по вопросам восстановления и инвестиций
30 ноября, 10:20 • 35771 просмотра
Украина вводит синхронные с США санкции против российской энергетики, под ударом "Лукойл" и "Роснефть" – Зеленский
30 ноября, 07:27 • 35067 просмотра
ПВО Украины перехватила большинство БПЛА во время ночной атаки: уничтожено и подавлено 104 вражеских дронаPhoto
29 ноября, 18:27 • 34794 просмотра
Жду от делегации в США результатов, у них есть необходимые директивы - ЗеленскийVideo
29 ноября, 17:13 • 41973 просмотра
30 ноября в Украине будут действовать отключения и ограничения электроэнергии: опубликованы графики
29 ноября, 17:02 • 33246 просмотра
Спасатели в Киеве завершили работы по ликвидации последствий российских ударов 29 ноябряPhoto
29 ноября, 15:10 • 28152 просмотра
Отставка Ермака может ослабить политический контроль Зеленского - NYT
29 ноября, 14:28 • 24509 просмотра
В Украину идет похолодание до +9 градусов: прогноз погоды в воскресенье 30 ноября
Россия использует преподавание языка за рубежом для влияния и пропаганды - ЦПД

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Российское федеральное агентство "Россотрудничество" запускает новый проект, в рамках которого группы "магистров русского языка" будут направлены на стажировку в страны Африки, Азии и Ближнего Востока. Эти программы используются для продвижения политических интересов РФ и распространения ее влияния.

Россия использует преподавание языка за рубежом для влияния и пропаганды - ЦПД

российское федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству ("россотрудничество") запускает новый проект, в рамках которого в различные страны мира направят на стажировку группы так называемых магистров русского языка московского лингвистического университета. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что в течение месяца группы будут работать в школах, университетах и образовательных центрах в Африке, Азии и на Ближнем Востоке.

Хотя такие программы подаются как "культурные стажировки", их реальное назначение - продвижение политических интересов РФ. Россия системно использует образовательные и гуманитарные проекты для популяризации собственных нарративов, укрепления влияния на местные элиты и формирования базы поддержки на международных площадках

- говорится в сообщении.

Указывается, что подобные инициативы активно запускаются в странах Глобального Юга - от Южной Азии до Центральной Африки.

За культурным присутствием традиционно скрываются экономические и военно-политические инструменты. Такие программы фактически являются частью более широких операций влияния, которые Кремль выстраивает через сеть "русских домов" и аффилированных организаций

- рассказывают в ЦПД.

Там добавляют, что Россия использует гуманитарные и образовательные проекты как прикрытие для информационных операций, направленных на расширение собственного геополитического влияния и подрыв позиций демократических стран в регионе.

Напомним

Ранее в ЦПД предупреждали, что Россия официально закрепляет политику тотальной русификации украинцев на временно оккупированных территориях, приняв стратегию нацполитики до 2036 года.

"Нужно малообразованное общество": в россии вводят новые ограничения для получения высшего образования - ЦПД26.11.25, 05:33 • 28761 просмотр

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Азия
Африка
Украина