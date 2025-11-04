ukenru
Слежка за Офисом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обыски
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
россия применяет в Украине крылатую ракету 9М729: эксперт рассказал о ее особенностях
Еврокомиссия представила отчет о расширении ЕС: оценила прогресс Украины, но указала на "необходимое ускорение темпов реформ"
Рада приняла закон для улучшения мобильного интернета и связи в Украине
ЕС одобрил очередной транш для Украины в рамках Ukraine Facility в 1,8 млрд евро
Польша хочет создать собственную стену из дронов для противодействия российской угрозе
Стал ли ИИ спасением от кадрового голода в Украине
ГУР рассказало детали операции в Покровске: идет работа по ликвидации попыток врага расширить влияние на логистикуPhoto
На чем можно сэкономить при воспитании ребенка во время войны: лайфхаки для мам малышей от 0 до 16 летPhoto
Латвия заблокировала 27 российских пропагандистских сайтов за распространение дезинформации

Киев • УНН

 • 108 просмотра

В Латвии ограничили доступ к 27 интернет-ресурсам, распространяющим российскую пропаганду. Эти сайты систематически распространяли одностороннюю информацию о войне России против Украины и оправдывали оккупацию украинских территорий.

Латвия заблокировала 27 российских пропагандистских сайтов за распространение дезинформации

Национальный совет по электронным средствам массовой информации Латвии (NEPLP) принял решение ограничить доступ к еще 27 интернет-ресурсам, распространяющим российскую пропаганду и дезинформацию. Соответствующее сообщение опубликовано в официальном издании Latvijas Vēstnesis, передает Delfi, пишет УНН.

Подробности

Как отмечается в решении, NEPLP получила обращение от Службы государственной безопасности (VDD) с просьбой проверить ряд сайтов, среди которых – gra.ru, donnews.ru, fedpress.ru, lentv24.ru, gazetacrimea.ru, kazachestvo.ru, bashinform.ru, media73.ru и другие.

Концерн Rheinmetall открывает завод в Литве: крупнейшая оборонная инвестиция в истории страны – Bloomberg04.11.25, 15:42 • 1026 просмотров

По результатам проверки установлено, что на этих ресурсах систематически распространяется односторонняя и тенденциозная информация о войне России против Украины, осуществляется информационная поддержка российских военных, а также формируется положительный образ России и оправдывается оккупация украинских территорий.

Деятельность этих ресурсов негативно влияет на единство латвийского общества, межэтнические отношения и может подрывать поддержку Украины в ее борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность 

– говорится в сообщении NEPLP.

Это уже не первое решение латвийского регулятора – ранее NEPLP неоднократно блокировала ресурсы, распространявшие российские нарративы или пропаганду войны против Украины.

Президент Латвии отправил на повторное рассмотрение закон о выходе из Стамбульской конвенции03.11.25, 18:38 • 3228 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Санкции
Военное положение
Война в Украине
Bloomberg L.P.
Рейнметалл
Латвия
Литва
Украина