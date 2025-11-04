Латвия заблокировала 27 российских пропагандистских сайтов за распространение дезинформации

Национальный совет по электронным средствам массовой информации Латвии (NEPLP) принял решение ограничить доступ к еще 27 интернет-ресурсам, распространяющим российскую пропаганду и дезинформацию. Соответствующее сообщение опубликовано в официальном издании Latvijas Vēstnesis, передает Delfi, пишет УНН.

Подробности

Как отмечается в решении, NEPLP получила обращение от Службы государственной безопасности (VDD) с просьбой проверить ряд сайтов, среди которых – gra.ru, donnews.ru, fedpress.ru, lentv24.ru, gazetacrimea.ru, kazachestvo.ru, bashinform.ru, media73.ru и другие.

По результатам проверки установлено, что на этих ресурсах систематически распространяется односторонняя и тенденциозная информация о войне России против Украины, осуществляется информационная поддержка российских военных, а также формируется положительный образ России и оправдывается оккупация украинских территорий.

Деятельность этих ресурсов негативно влияет на единство латвийского общества, межэтнические отношения и может подрывать поддержку Украины в ее борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность – говорится в сообщении NEPLP.

Это уже не первое решение латвийского регулятора – ранее NEPLP неоднократно блокировала ресурсы, распространявшие российские нарративы или пропаганду войны против Украины.

