Президент Латвии отправил на повторное рассмотрение закон о выходе из Стамбульской конвенции

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс отправил на повторное рассмотрение в Сейм закон о выходе страны из Стамбульской конвенции, что вызвало широкий общественный резонанс. Об этом сообщает ВВС, пишет УНН.

Детали

Глава государства обратился к парламенту с требованием пересмотреть решение о денонсации Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия. Ринкевич объяснил это необходимостью "более глубокого обсуждения" документа, который имеет большое значение для защиты прав человека.

После принятия закона 31 октября граждане подали петицию против этого решения, собрав более 62 тысяч подписей за три дня – рекорд для Латвии. Поддержала позицию президента и премьер-министр Эвика Силиня, представляющая правящую партию "Новое Единство".

Противники Конвенции заявляют, что ее положения о "гендере" якобы противоречат традиционным ценностям. В то же время, согласно Конституции Латвии, в случае повторного одобрения Сеймом президент уже не будет иметь права во второй раз отправить закон на пересмотр.

Напомним

Сейм Латвии 30 октября принял законопроект о выходе страны из Стамбульской конвенции. За денонсацию проголосовали 56 депутатов, против – 32, двое воздержались.

Перед голосованием тысячи людей собрались у здания Сейма в Риге, протестуя против планов властей вывести Латвию из Стамбульской конвенции.