Премьер Эстонии осудил решение Сейма Латвии о выходе из Стамбульской конвенции
Киев • УНН
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал осудил выход Латвии из Стамбульской конвенции, назвав это движением в неправильном направлении. Он подчеркнул важность конвенции для борьбы с домашним насилием.
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал раскритиковал решение Сейма Латвии о выходе из Стамбульской конвенции о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия. Об этом сообщает ERR, пишет УНН.
Детали
По словам Михала, конвенция является важным инструментом защиты, который помогает обществу и государствам бороться с домашним насилием.
"На основе домыслов и вымыслов пытаются приуменьшить значение соглашения, направленного на предотвращение насилия против женщин. Громкими, но ложными словами перекрикивают тех, чей голос тих из-за личной боли", – отметил премьер Эстонии.
Он напомнил, что во время пребывания на посту министра юстиции видел, как власти и правоохранительные органы не имели четкого подхода к борьбе с домашним насилием, но ситуацию удалось изменить.
"Теперь жертва получает помощь, а насильник – наказание. Так закончилась эпоха, когда избиение женщин считалось семейным делом", – подчеркнул премьер.
Михал назвал решение Сейма Латвии "движением в неправильном направлении" и выразил поддержку своей латвийской коллеге Эвике Силине, призвав общество твердо стоять на стороне самых слабых.
Напомним
Сейм Латвии 30 октября принял законопроект о выходе страны из Стамбульской конвенции. За денонсацию проголосовали 56 депутатов, против – 32, двое воздержались.