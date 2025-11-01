Премьер Эстонии осудил решение Сейма Латвии о выходе из Стамбульской конвенции

$42.080.01
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo
Эксклюзив
07:00 • 25550 просмотра
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
1 ноября, 06:00 • 27247 просмотра
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября
31 октября, 20:50 • 31338 просмотра
ГУР проводит контратаку под Покровском, чтобы разблокировать логистику - источник
31 октября, 18:17 • 46179 просмотра
В Украине временно запретили экспорт необработанной древесины
31 октября, 17:29 • 39732 просмотра
Пентагон одобрил передачу Украине ракет Tomahawk, окончательное решение за Трампом - СМИ
31 октября, 16:15 • 35544 просмотра
Экс-мэра Одессы Труханова отправили под круглосуточный домашний арест до 28 декабря
Эксклюзив
31 октября, 14:27 • 36071 просмотра
Женитьба через "Дію": более 50 парам было отказано в регистрации брака
Эксклюзив
31 октября, 12:28 • 30623 просмотра
Это Северная Корея: экономист раскритиковал идею уменьшения количества аптек в Украине
31 октября, 12:08 • 56280 просмотра
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов
Мощный взрыв на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе Нью-Мексико: есть пострадавшие
1 ноября, 02:46 • 6822 просмотра
россия легализует мобилизацию украинцев: в Мелитополе готовят "военные списки" - ЦНС
1 ноября, 03:18 • 17388 просмотра
Дания укрепляет оборону Гренландии на фоне заявлений Трампа об аннексии и роста активности РФ - Bloomberg
1 ноября, 03:55 • 8876 просмотра
Минус 900 солдат и 349 БПЛА: в Генштабе рассказали о потерях врага за сутки
1 ноября, 05:21 • 3810 просмотра
"Зеркальный ответ на ракетные удары РФ": в ISW оценили перспективы предоставления США Украине ракет Tomahawk
1 ноября, 05:40 • 13140 просмотра
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетолога
Эксклюзив
07:00 • 25561 просмотра
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября
1 ноября, 06:00 • 27255 просмотра
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и снова
31 октября, 14:59 • 54326 просмотра
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов
31 октября, 12:08 • 56281 просмотра
Ректор-беглец продолжает работать в Государственном биотехнологическом университете: в МОН игнорируют приговор суда в отношении нардепа Андрия Одарченко
31 октября, 10:56 • 48717 просмотра
Эксклюзив
31 октября, 10:56 • 48717 просмотра
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябре
08:30 • 12031 просмотра
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и снова
31 октября, 14:59 • 54322 просмотра
Показан официальный трейлер финального сезона "Очень странных дел"
31 октября, 11:19 • 36746 просмотра
Король Британии лишил принца Эндрю титула: теперь он — Эндрю Маунтбеттен Виндзор
30 октября, 19:41 • 45312 просмотра
Селена Гомес и Бенни Бланко отметили месяц брака: как прошел отдых звезд в Калифорнии
29 октября, 15:50 • 77298 просмотра
Премьер Эстонии осудил решение Сейма Латвии о выходе из Стамбульской конвенции

Киев • УНН

 • 72 просмотра

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал осудил выход Латвии из Стамбульской конвенции, назвав это движением в неправильном направлении. Он подчеркнул важность конвенции для борьбы с домашним насилием.

Премьер Эстонии осудил решение Сейма Латвии о выходе из Стамбульской конвенции

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал раскритиковал решение Сейма Латвии о выходе из Стамбульской конвенции о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия. Об этом сообщает ERR, пишет УНН.

Детали

По словам Михала, конвенция является важным инструментом защиты, который помогает обществу и государствам бороться с домашним насилием.

"На основе домыслов и вымыслов пытаются приуменьшить значение соглашения, направленного на предотвращение насилия против женщин. Громкими, но ложными словами перекрикивают тех, чей голос тих из-за личной боли", – отметил премьер Эстонии.

Он напомнил, что во время пребывания на посту министра юстиции видел, как власти и правоохранительные органы не имели четкого подхода к борьбе с домашним насилием, но ситуацию удалось изменить.

"Теперь жертва получает помощь, а насильник – наказание. Так закончилась эпоха, когда избиение женщин считалось семейным делом", – подчеркнул премьер.

Михал назвал решение Сейма Латвии "движением в неправильном направлении" и выразил поддержку своей латвийской коллеге Эвике Силине, призвав общество твердо стоять на стороне самых слабых.

Напомним

Сейм Латвии 30 октября принял законопроект о выходе страны из Стамбульской конвенции. За денонсацию проголосовали 56 депутатов, против – 32, двое воздержались.

Ольга Розгон

Кристен Михаль
Латвия
Эстония