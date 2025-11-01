Прем'єр Естонії засудив рішення Сейму Латвії про вихід зі Стамбульської конвенції
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал засудив вихід Латвії зі Стамбульської конвенції, назвавши це рухом у неправильному напрямку. Він підкреслив важливість конвенції для боротьби з домашнім насильством.
Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал розкритикував рішення Сейму Латвії про вихід зі Стамбульської конвенції щодо запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству. Про це повідомляє ERR, пише УНН.
Деталі
За словами Міхала, конвенція є важливим інструментом захисту, який допомагає суспільству і державам боротися з домашнім насильством.
"На основі домислів і вигадок намагаються применшити значення угоди, спрямованої на запобігання насильству проти жінок. Гучними, але неправдивими словами перекрикують тих, чий голос тихий через особистий біль", – зазначив прем'єр Естонії.
Він нагадав, що під час перебування на посаді міністра юстиції бачив, як влада і правоохоронні органи не мали чіткого підходу до боротьби з домашнім насильством, але ситуацію вдалося змінити.
"Тепер жертва отримує допомогу, а насильник – покарання. Так закінчилася епоха, коли побиття жінок вважалося сімейною справою", – підкреслив прем'єр.
Міхал назвав рішення Сейму Латвії "рухом у неправильному напрямку" і висловив підтримку своїй латвійській колезі Евіці Сіліні, закликавши суспільство твердо стояти на боці найслабших.
Нагадаємо
Сейм Латвії 30 жовтня ухвалив законопроєкт про вихід країни зі Стамбульської конвенції. За денонсацію проголосували 56 депутатів, проти – 32, двоє утримались.