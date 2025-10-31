Латвія виходить зі Стамбульської конвенції: Сейм затвердив законопроєкт після багатогодинних дебатів

Сейм Латвії у четвер, 30 жовтня, ухвалив законопроєкт про вихід країни зі Стамбульської конвенції – міжнародного документа Ради Європи, що покликаний запобігати насильству щодо жінок та домашньому насильству. Про це повідомляє Delfi, пише УНН.

Деталі

Після понад 12 годин запеклих дебатів за денонсацію проголосували 56 депутатів, проти – 32, двоє утримались. Президент Едгар Рінкевичс тепер має 10 днів, щоб підписати закон або повернути його на повторне розглядання. Раніше 15 європейських країн висловили стурбованість щодо намірів Латвії вийти з конвенції.

Більшість голосів забезпечили депутати коаліційної Спілки "зелених" та селян разом із опозиційними фракціями "Латвії на першому місці", Національного об’єднання, "Об’єдного списку" та "Стабільності". Прем’єрська "Нова Єдність" та "Прогресивні" голосували проти, а їхні поправки до законопроекту були відхилені Комісією із закордонних справ.

Дебати, що тривали з 10:00 до 22:00, показали значний розрив між прихильниками денонсації, які ще на першому читанні відстоювали "соціальне поле", та противниками, які активно виступали під час другого читання.

Вихід Латвії зі Стамбульської конвенції стане важливим сигналом для Європи, адже документ залишається ключовим механізмом захисту жінок від насильства та домашньої агресії в регіоні.

