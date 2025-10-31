$42.080.01
30 жовтня, 16:50 • 14709 перегляди
Обмеження діятимуть цілодобово в усіх регіонах: як надовго завтра в Україні вимикатимуть світло
Ексклюзив
30 жовтня, 16:31 • 27111 перегляди
Нардепа-хабарника Андрія Одарченка усунули з посади голови Вченої ради Державного біотехнологічного університету
30 жовтня, 15:59 • 20559 перегляди
Окупанти 29 жовтня вдарили по телевежі в центрі Чернігова: жителям радять не наближатись до споруди
30 жовтня, 13:07 • 25119 перегляди
По всій Україні знову повертаються до графіків відключень світла: що відомо
Ексклюзив
30 жовтня, 11:00 • 53031 перегляди
Пільгове оподаткування електромобілів: чи зросте ціна у разі скасування пільг, та що буде з ринком
30 жовтня, 10:30 • 10558 перегляди
Майже 100 тисяч молодих чоловіків виїхали з України після послаблення правил - The Teregraph
30 жовтня, 10:37 • 27063 перегляди
Сирський спростовує заяви рф про "блокування" в Покровську і Куп'янську, ухвалив низку рішень по Покровському напрямку
Ексклюзив
30 жовтня, 10:10 • 24522 перегляди
Контракт з нардепом-хабарником Одарченко, який є ректором Державного біотехнологічного університету, слід розірвати – член вченої ради ДБТУPhoto
Ексклюзив
30 жовтня, 08:02 • 28049 перегляди
Цілі, які переслідує Китай: експерт оцінив ймовірність участі Пекіна у переговорах щодо війни в Україні
30 жовтня, 07:49 • 19175 перегляди
Вінниччина і Прикарпаття зазнали атаки рф на критичну інфраструктуру: є постраждалі, у Ладижині - перебої зі світлом, водою та теплом
Латвія виходить зі Стамбульської конвенції: Сейм затвердив законопроєкт після багатогодинних дебатів

Київ • УНН

 • 98 перегляди

Сейм Латвії 30 жовтня ухвалив законопроєкт про вихід країни зі Стамбульської конвенції. За денонсацію проголосували 56 депутатів, проти – 32, двоє утримались.

Латвія виходить зі Стамбульської конвенції: Сейм затвердив законопроєкт після багатогодинних дебатів

Сейм Латвії у четвер, 30 жовтня, ухвалив законопроєкт про вихід країни зі Стамбульської конвенції – міжнародного документа Ради Європи, що покликаний запобігати насильству щодо жінок та домашньому насильству. Про це повідомляє Delfi, пише УНН.

Деталі

Після понад 12 годин запеклих дебатів за денонсацію проголосували 56 депутатів, проти – 32, двоє утримались. Президент Едгар Рінкевичс тепер має 10 днів, щоб підписати закон або повернути його на повторне розглядання. Раніше 15 європейських країн висловили стурбованість щодо намірів Латвії вийти з конвенції.

Більшість голосів забезпечили депутати коаліційної Спілки "зелених" та селян разом із опозиційними фракціями "Латвії на першому місці", Національного об’єднання, "Об’єдного списку" та "Стабільності". Прем’єрська "Нова Єдність" та "Прогресивні" голосували проти, а їхні поправки до законопроекту були відхилені Комісією із закордонних справ.

Готували теракти на замовлення рф: у Латвії затримали чотирьох осіб27.10.25, 14:37 • 4266 переглядiв

Дебати, що тривали з 10:00 до 22:00, показали значний розрив між прихильниками денонсації, які ще на першому читанні відстоювали "соціальне поле", та противниками, які активно виступали під час другого читання.

Вихід Латвії зі Стамбульської конвенції стане важливим сигналом для Європи, адже документ залишається ключовим механізмом захисту жінок від насильства та домашньої агресії в регіоні.

У Ризі відбувся масовий протест проти виходу Латвії зі Стамбульської конвенції29.10.25, 22:34 • 4476 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Едгарс Рінкевичс
Рига
Рада Європи
Латвія
Європа