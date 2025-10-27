Готували теракти на замовлення рф: у Латвії затримали чотирьох осіб
Затримані діяли на замовлення російських спецслужб, готуючи теракти та диверсії. Підозрювані підпалили об'єкт, пов'язаний з обороною, та проводили розвідку інших важливих об'єктів.
У Латвії затримали чотирьох людей, які діяли на замовлення російських спецслужб і готували теракти і диверсії на території держави. Про це повідомляє УНН з посиланням на Державну службу безпеки Латвійської Республіки.
Деталі
Під час розслідування з’ясувалось, що за ініціативою російських спецслужб була створена група осіб, які готувались до вчинення особливо тяжких злочинів на території Латвії.
Доказі, зібрані латвійською ДСБ, свідчать, що підозрювані особи восени 2023 року спланували та здійснили умисне підпалення об'єкта, що належить приватному підприємству, яке реалізовувало проект, пов'язаний із сферою оборони.
У ході розслідування СДБ з'ясувало, що підозрювані також здійснювали розвідку кількох інших важливих об'єктів, зокрема фіксуючи ці об'єкти та їхнє оточення на фото- та відео. Відповідні матеріали вони надсилали російським кураторам.
Трьом підозрюваним особам наразі застосовано запобіжний захід – арешт, а одна з підозрюваних осіб наразі вже відбуває покарання у вигляді позбавлення волі.
