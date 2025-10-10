Латвія зобов'язала понад 800 росіян покинути країну

841 громадянин рф має виїхати з Латвії після того, як не подали заявку на отримання статусу довгострокового резидента ЄС. росіяни мають залишити країну до понеділка, 13 жовтня. Про це пише видання POLITICO, передає УНН.

Деталі

Як пише видання, після повномасштабного вторгнення росії в Україну на початку 2022 року, Латвія того ж року внесла зміни до свого імміграційного закону, а у 2024 році ще більше посилила його, зробивши правила суворішими для громадян росії, які хочуть залишитися в балтійській країні.

Згідно з поправками, громадяни росії повинні подати заявку на отримання статусу довгострокового резидента ЄС, продемонструвати знання латвійської мови на рівні А2 та пройти перевірку безпеки та біографічних даних до 30 червня 2025 року, щоб легально залишатися в країні.

"Нові правила торкнулися близько 30 тис. громадян росії. Хоча більшості вдалося їх дотримуватися, близько 2600 добровільно покинули Латвію. Однак 841 громадянин росії не подав необхідні документи вчасно", - зазначає видання.

Наразі їх повідомили про необхідність виїзду до 13 жовтня. Перебування таких осіб в Латвії після 13 жовтня стане незаконним, а доступ до соціальних послуг буде припинено. Постійне недотримання вимог без обґрунтування може призвести до примусової депортації Державною прикордонною службою.

Нагадаємо

Швейцарія обмежує надання статусу захисту українцям, які проживали за межами зон бойових дій. Більше того, для осіб з Волинської, Рівненської, Львівської, Тернопільської, Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей, можлива навіть депортація.