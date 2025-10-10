Латвия обязала более 800 россиян покинуть страну
Киев • УНН
841 гражданин рф должен выехать из Латвии после того, как не подали заявку на получение статуса долгосрочного резидента ЕС. Россияне должны покинуть страну до понедельника, 13 октября. Об этом пишет издание POLITICO, передает УНН.
Детали
Как пишет издание, после полномасштабного вторжения России в Украину в начале 2022 года, Латвия в том же году внесла изменения в свой иммиграционный закон, а в 2024 году еще больше ужесточила его, сделав правила более строгими для граждан России, желающих остаться в балтийской стране.
Согласно поправкам, граждане России должны подать заявку на получение статуса долгосрочного резидента ЕС, продемонстрировать знание латышского языка на уровне А2 и пройти проверку безопасности и биографических данных до 30 июня 2025 года, чтобы легально оставаться в стране.
"Новые правила затронули около 30 тыс. граждан России. Хотя большинству удалось их соблюдать, около 2600 добровольно покинули Латвию. Однако 841 гражданин России не подал необходимые документы вовремя", - отмечает издание.
Сейчас им сообщили о необходимости выезда до 13 октября. Пребывание таких лиц в Латвии после 13 октября станет незаконным, а доступ к социальным услугам будет прекращен. Постоянное несоблюдение требований без обоснования может привести к принудительной депортации Государственной пограничной службой.
