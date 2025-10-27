Готовили теракты по заказу рф: в Латвии задержали четырех человек
Киев • УНН
Задержанные действовали по заказу российских спецслужб, готовя теракты и диверсии. Подозреваемые подожгли объект, связанный с обороной, и проводили разведку других важных объектов.
В Латвии задержаны четыре человека, действовавшие по заказу российских спецслужб и готовившие теракты и диверсии на территории государства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственную службу безопасности Латвийской Республики.
Подробности
В ходе расследования выяснилось, что по инициативе российских спецслужб была создана группа лиц, которые готовились к совершению особо тяжких преступлений на территории Латвии.
Доказательства, собранные латвийской ГСБ, свидетельствуют, что подозреваемые лица осенью 2023 года спланировали и осуществили умышленный поджог объекта, принадлежащего частному предприятию, которое реализовывало проект, связанный со сферой обороны.
В ходе расследования СГБ выяснило, что подозреваемые также осуществляли разведку нескольких других важных объектов, в частности фиксируя эти объекты и их окружение на фото- и видео. Соответствующие материалы они присылали российским кураторам.
Троим подозреваемым лицам в настоящее время применена мера пресечения – арест, а одно из подозреваемых лиц в настоящее время уже отбывает наказание в виде лишения свободы.
