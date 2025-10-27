Готовили теракты по заказу рф: в Латвии задержали четырех человек

$42.000.10
48.770.22
ukenru
Эксклюзив
12:53 • 4782 просмотра
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
11:47 • 10590 просмотра
Появится ли в Киеве главная новогодняя елка: когда будет принято решение
10:46 • 17683 просмотра
В течение 7–10 дней должны разработать план прекращения огня, но путин вряд ли согласится на него - Зеленский
Эксклюзив
08:41 • 29942 просмотра
Инцидент с экс-нардепом Кормышкиной в Молдове: стали известны новые подробности
08:31 • 34270 просмотра
Почасовые отключения света от 1 до 2,5 очереди ввели в нескольких регионах, есть обесточивания из-за непогоды - Укрэнерго
Эксклюзив
07:54 • 34768 просмотра
В Одесском СИЗО заключенный покончил с собой
07:35 • 33072 просмотра
Трамп: путину следовало бы сосредоточиться на прекращении войны, а не испытывать ракеты
07:17 • 27466 просмотра
Экстренные отключения света ввели в Киеве и ряде областей
26 октября, 15:25 • 58982 просмотра
Разведка США разошлась в оценках готовности путина к переговорам - WSJ
26 октября, 14:28 • 54952 просмотра
Повреждение дамбы в белгородской области: 4 бригады армии рф под угрозой затопленияVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
0м/с
64%
740мм
Популярные новости
Оккупанты планируют построить новые тюрьмы на ВОТ Херсонщины для репрессий - ЦНС27 октября, 03:48 • 43252 просмотра
Украинские военные освободили село Егоровка на Днепропетровщине и показали его зачистку от оккупантовVideo27 октября, 04:17 • 51946 просмотра
Количество боев за сутки уменьшилось почти на треть: Генштаб обновил карту боевых действийPhoto27 октября, 06:18 • 25211 просмотра
Saab планирует открыть в Украине завод по производству истребителей Gripen - FT07:25 • 28830 просмотра
Скандальный принц Эндрю ведет переговоры о выезде из Королевского поместья09:22 • 18216 просмотра
публикации
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
12:53 • 4790 просмотра
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
Эксклюзив
26 октября, 10:00 • 85162 просмотра
Новые правила отсрочек от мобилизации с 1 ноября: что нужно знать25 октября, 09:55 • 106640 просмотра
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
Эксклюзив
25 октября, 08:45 • 123429 просмотра
Юристы заметили нарушение подследственности в "деле адвокатов", которых прослушивало НАБУ24 октября, 16:47 • 106352 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Музыкант
Стив Уиткофф
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Бельгия
Китай
Реклама
УНН Lite
Меган Маркл надела наряд за $1600 для празднования Хэллоуина с принцем Гарри и детьмиVideo12:28 • 3690 просмотра
Сидни Суини дебютирует с эффектной стрижкой боб-каре на фоне слухов о романе со Скутером БрауномPhoto11:25 • 9830 просмотра
Скандальный принц Эндрю ведет переговоры о выезде из Королевского поместья09:22 • 19291 просмотра
Пингвины, обитающие возле украинских полярников, снесли первое в сезоне яйцоPhoto27 октября, 00:06 • 49851 просмотра
"Фейковые новости": Трамп уверяет, что не планирует называть бальный зал в Белом доме в свою честь25 октября, 11:20 • 72015 просмотра
Актуальное
Техника
Фильм
Дипломатка
Социальная сеть
BFM TV

Готовили теракты по заказу рф: в Латвии задержали четырех человек

Киев • УНН

 • 876 просмотра

Задержанные действовали по заказу российских спецслужб, готовя теракты и диверсии. Подозреваемые подожгли объект, связанный с обороной, и проводили разведку других важных объектов.

Готовили теракты по заказу рф: в Латвии задержали четырех человек

В Латвии задержаны четыре человека, действовавшие по заказу российских спецслужб и готовившие теракты и диверсии на территории государства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственную службу безопасности Латвийской Республики.

Подробности

В ходе расследования выяснилось, что по инициативе российских спецслужб была создана группа лиц, которые готовились к совершению особо тяжких преступлений на территории Латвии.

Доказательства, собранные латвийской ГСБ, свидетельствуют, что подозреваемые лица осенью 2023 года спланировали и осуществили умышленный поджог объекта, принадлежащего частному предприятию, которое реализовывало проект, связанный со сферой обороны.

В ходе расследования СГБ выяснило, что подозреваемые также осуществляли разведку нескольких других важных объектов, в частности фиксируя эти объекты и их окружение на фото- и видео. Соответствующие материалы они присылали российским кураторам.

Троим подозреваемым лицам в настоящее время применена мера пресечения – арест, а одно из подозреваемых лиц в настоящее время уже отбывает наказание в виде лишения свободы.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что Латвия обязала 841 гражданина рф покинуть страну до 13 октября из-за непредставления заявки на статус долгосрочного резидента ЕС.

Евгений Устименко

Криминал и ЧПНовости Мира
Война в Украине
Латвия