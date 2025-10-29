У Ризі відбувся масовий протест проти виходу Латвії зі Стамбульської конвенції
Київ • УНН
Близько п'яти тисяч людей протестували в Ризі проти планів Латвії вийти зі Стамбульської конвенції. Сейм має проголосувати за це рішення 30 жовтня.
Тисячі людей зібралися біля будівлі Сейму в Ризі, протестуючи проти планів влади вивести Латвію зі Стамбульської конвенції – міжнародного документа, який спрямований на боротьбу з насильством щодо жінок. Про це повідомляє ВВС, пише УНН.
Деталі
За даними Державної поліції Латвії, участь у демонстрації взяли близько п’яти тисяч осіб. Протестувальники тримали плакати та скандували: "Копіюючи росію – ми не захищаємо Латвію", "Сьогоднішні вигоди – завтрашні синці", "Популізм руйнує, конвенція захищає".
Латвія підписала Стамбульську конвенцію у 2016 році, а ратифікувала її – у 2024-му. Документ, ухвалений у 2011 році, підписали 39 країн, і він зобов’язує держави-учасниці створювати правові та соціальні механізми для захисту жінок від насильства.
На 30 жовтня Сейм запланував остаточне голосування у другому читанні щодо виходу країни з конвенції.
