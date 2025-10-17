Латвія порушила кримінальну справу через словесний напад на українську родину у Швейцарії: МЗС України відреагувало
Київ • УНН
Служба державної безпеки Латвії 17 жовтня 2025 року порушила кримінальне провадження проти свого громадянина за словесний напад на українську родину у Швейцарії. МЗС України висловило вдячність Латвії за оперативну реакцію на інцидент.
17 жовтня 2025 року Служба державної безпеки Латвії відкрила кримінальне провадження проти громадянина країни, який словесно напав на українську родину у поїзді у Швейцарії. Українське МЗС подякувало Латвії за оперативну реакцію, пише УНН із посиланням на речники МЗС Георгія Тихого.
Деталі
Розслідування розпочалося після того, як у мережі з’явився відеозапис, на якому зафіксовано інцидент.
Кримінальну справу було порушено відповідно до пункту 3 статті 78 Кримінального кодексу, а саме за вчинення діяння, спрямованого на розпалювання національної та міжетнічної ненависті та ворожнечі проти українців, якщо воно пов'язане з насильством та погрозами
Українське міністерство закордонних справ відреагувало на ситуації, зазначивши, що такій агресивній та зарозумілій поведінці "не місце в демократичних європейських суспільствах".
Ми вдячні Латвії та її Службі державної безпеки за швидку та принципову реакцію. Сподіваємося, що справедливість відбудеться, щоб інші подібні злочинці добре подумали, перш ніж відкривати рот і словесно нападати на українців через національну ворожнечу
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що речник МЗС України Георгій Тихий повідомив, що Україна звернулася до правоохоронців Швейцарії з проханням розслідувати інцидент, де російськомовний чоловік погрожував україномовній родині у потязі.