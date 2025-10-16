У мережі виклали відео з потяга у Швейцарії з погрозами україномовній родині російськомовним чоловіком: Україна вимагає розслідування

Українська сторона звернулася до швейцарських правоохоронців з проханням розслідувати інцидент, де російськомовний чоловік погрожував україномовній родині у потязі, повідомив у четвер речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, пише УНН.

Відео, на якому російськомовний чоловік словесно нападає та погрожує україномовній родині у швейцарському поїзді, жахливе. Неприйнятна мова ворожнечі та міжетнічна ненависть. Ми звернулися до швейцарських правоохоронних органів з проханням розслідувати інцидент та забезпечити відповідальність. Така поведінка не повинна терпітися - написав речник МЗС Георгій Тихий у X.

Контекст

Як пише швейцарське видання 20 Minuten, інцидент стався у понеділок увечері. "У поїзді з Інтерлакена до Шпіца українка та її чоловік зазнали нападу з боку російськомовного чоловіка", - ідеться у повідомленні. Його, як додається, "спровокувало, коли він почув, як родина розмовляє українською, повідомила родина". Як вказано, "чоловік словесно та фізично напав на родину".

Жінка, як повідомляється, зняла інцидент на відео та опублікувала його в соціальних мережах. Відео вже переглянули понад мільйон людей. Численні українці висловили свою солідарність з родиною.