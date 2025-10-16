$41.760.01
Ексклюзив
09:20 • 224 перегляди
У ДТЕК пояснили, для чого потрібні графіки відключення у разі їх введення
07:59 • 8090 перегляди
Над Україною знешкодили 283 з 320 ворожих дронів і п'ять з 37 ракет, ще 18 втрачені, більшість запущених рф ракет - балістика
Ексклюзив
07:53 • 17510 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
07:17 • 13003 перегляди
10 областей та Київ зіткнулися з аварійними відключеннями світла - Укренерго
05:41 • 23609 перегляди
17 країн НАТО приєдналися до PURL для поставок американської зброї Україні - Рютте
15 жовтня, 22:25 • 22789 перегляди
"Ключова зустріч дня": Єрмак обговорив з держсекретарем Рубіо підготовку переговорів президентів України та СШАVideo
15 жовтня, 20:42 • 20985 перегляди
"Припини вбивати українців і припини вбивати росіян": Трамп виступив із закликом до путіна
Ексклюзив
15 жовтня, 18:12 • 33242 перегляди
На Київщині Lexus збив лося: водій загинув, пасажир у тяжкому станіVideo
15 жовтня, 10:41 • 53559 перегляди
Комітет Ради підтримав законопроєкт про "податок на OLX"
Ексклюзив
15 жовтня, 10:14 • 52384 перегляди
Другий місяць без рішення: розгляд скарги на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими знову зірвався
У мережі виклали відео з потяга у Швейцарії з погрозами україномовній родині російськомовним чоловіком: Україна вимагає розслідування

Київ • УНН

 • 3618 перегляди

Речник МЗС України Георгій Тихий повідомив, що Україна звернулася до правоохоронців Швейцарії. Вони мають розслідувати інцидент з погрозами російськомовного чоловіка україномовній родині у потязі.

У мережі виклали відео з потяга у Швейцарії з погрозами україномовній родині російськомовним чоловіком: Україна вимагає розслідування

Українська сторона звернулася до швейцарських правоохоронців з проханням розслідувати інцидент, де російськомовний чоловік погрожував україномовній родині у потязі, повідомив у четвер речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, пише УНН.

Відео, на якому російськомовний чоловік словесно нападає та погрожує україномовній родині у швейцарському поїзді, жахливе. Неприйнятна мова ворожнечі та міжетнічна ненависть. Ми звернулися до швейцарських правоохоронних органів з проханням розслідувати інцидент та забезпечити відповідальність. Така поведінка не повинна терпітися

- написав речник МЗС Георгій Тихий у X.

Контекст

Як пише швейцарське видання 20 Minuten, інцидент стався у понеділок увечері. "У поїзді з Інтерлакена до Шпіца українка та її чоловік зазнали нападу з боку російськомовного чоловіка", - ідеться у повідомленні. Його, як додається, "спровокувало, коли він почув, як родина розмовляє українською, повідомила родина". Як вказано, "чоловік словесно та фізично напав на родину".

Жінка, як повідомляється, зняла інцидент на відео та опублікувала його в соціальних мережах. Відео вже переглянули понад мільйон людей. Численні українці висловили свою солідарність з родиною.

Юлія Шрамко

СуспільствоНовини Світу
Соціальна мережа
Війна в Україні
Сутички
Швейцарія
Україна