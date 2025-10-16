$41.760.01
Над Украиной обезврежено 283 из 320 вражеских дронов и пять из 37 ракет, еще 18 потеряны, большинство запущенных рф ракет - баллистика
Эксклюзив
07:53 • 15995 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
07:17 • 12282 просмотра
10 областей и Киев столкнулись с аварийными отключениями света - Укрэнерго
05:41 • 22982 просмотра
17 стран НАТО присоединились к PURL для поставок американского оружия Украине - Рютте
15 октября, 22:25 • 22317 просмотра
"Ключевая встреча дня": Ермак обсудил с госсекретарем Рубио подготовку переговоров президентов Украины и СШАVideo
15 октября, 20:42 • 20777 просмотра
"Прекрати убивать украинцев и прекрати убивать россиян": Трамп выступил с призывом к Путину
Эксклюзив
15 октября, 18:12 • 33069 просмотра
На Киевщине Lexus сбил лося: водитель погиб, пассажир в тяжелом состоянииVideo
15 октября, 10:41 • 53482 просмотра
Комитет поддержал законопроект о "налоге на OLX"
Эксклюзив
15 октября, 10:14 • 52345 просмотра
Второй месяц без решения: рассмотрение жалобы на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы снова сорвалось
15 октября, 09:25 • 42712 просмотра
Зеленский назначил и.о. главы Днепропетровской ОГА: что о нем известно
В Сеть выложили видео из поезда в Швейцарии с угрозами украиноязычной семье русскоязычным мужчиной: Украина требует расследования

Киев • УНН

 • 3150 просмотра

Представитель МИД Украины Георгий Тихий сообщил, что Украина обратилась к правоохранителям Швейцарии. Они должны расследовать инцидент с угрозами русскоязычного мужчины украиноязычной семье в поезде.

В Сеть выложили видео из поезда в Швейцарии с угрозами украиноязычной семье русскоязычным мужчиной: Украина требует расследования

Украинская сторона обратилась к швейцарским правоохранителям с просьбой расследовать инцидент, где русскоязычный мужчина угрожал украиноязычной семье в поезде, сообщил в четверг представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, пишет УНН.

Видео, на котором русскоязычный мужчина словесно нападает и угрожает украиноязычной семье в швейцарском поезде, ужасно. Неприемлема речь вражды и межэтническая ненависть. Мы обратились к швейцарским правоохранительным органам с просьбой расследовать инцидент и обеспечить ответственность. Такое поведение не должно терпеться

- написал представитель МИД Георгий Тихий в X.

Контекст

Как пишет швейцарское издание 20 Minuten, инцидент произошел в понедельник вечером. "В поезде из Интерлакена в Шпиц украинка и ее муж подверглись нападению со стороны русскоязычного мужчины", - говорится в сообщении. Его, как добавляется, "спровоцировало, когда он услышал, как семья разговаривает на украинском, сообщила семья". Как указано, "мужчина словесно и физически напал на семью".

Женщина, как сообщается, сняла инцидент на видео и опубликовала его в социальных сетях. Видео уже просмотрели более миллиона человек. Многочисленные украинцы выразили свою солидарность с семьей.

Юлия Шрамко

ОбществоНовости Мира
Социальная сеть
Война в Украине
Столкновения
Швейцария
Украина