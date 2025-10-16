В Сеть выложили видео из поезда в Швейцарии с угрозами украиноязычной семье русскоязычным мужчиной: Украина требует расследования
Киев • УНН
Представитель МИД Украины Георгий Тихий сообщил, что Украина обратилась к правоохранителям Швейцарии. Они должны расследовать инцидент с угрозами русскоязычного мужчины украиноязычной семье в поезде.
Украинская сторона обратилась к швейцарским правоохранителям с просьбой расследовать инцидент, где русскоязычный мужчина угрожал украиноязычной семье в поезде, сообщил в четверг представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, пишет УНН.
Видео, на котором русскоязычный мужчина словесно нападает и угрожает украиноязычной семье в швейцарском поезде, ужасно. Неприемлема речь вражды и межэтническая ненависть. Мы обратились к швейцарским правоохранительным органам с просьбой расследовать инцидент и обеспечить ответственность. Такое поведение не должно терпеться
Контекст
Как пишет швейцарское издание 20 Minuten, инцидент произошел в понедельник вечером. "В поезде из Интерлакена в Шпиц украинка и ее муж подверглись нападению со стороны русскоязычного мужчины", - говорится в сообщении. Его, как добавляется, "спровоцировало, когда он услышал, как семья разговаривает на украинском, сообщила семья". Как указано, "мужчина словесно и физически напал на семью".
Женщина, как сообщается, сняла инцидент на видео и опубликовала его в социальных сетях. Видео уже просмотрели более миллиона человек. Многочисленные украинцы выразили свою солидарность с семьей.