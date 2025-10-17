Латвия возбудила уголовное дело из-за словесного нападения на украинскую семью в Швейцарии: МИД Украины отреагировал
Киев • УНН
Служба государственной безопасности Латвии 17 октября 2025 года возбудила уголовное дело против своего гражданина за словесное нападение на украинскую семью в Швейцарии. МИД Украины выразил благодарность Латвии за оперативную реакцию на инцидент.
17 октября 2025 года Служба государственной безопасности Латвии возбудила уголовное дело против гражданина страны, который словесно напал на украинскую семью в поезде в Швейцарии. Украинский МИД поблагодарил Латвию за оперативную реакцию, пишет УНН со ссылкой на представителя МИД Георгия Тихого.
Подробности
Расследование началось после того, как в сети появилась видеозапись, на которой зафиксирован инцидент.
Уголовное дело было возбуждено в соответствии с пунктом 3 статьи 78 Уголовного кодекса, а именно за совершение деяния, направленного на разжигание национальной и межэтнической ненависти и вражды против украинцев, если оно связано с насилием и угрозами
Украинское министерство иностранных дел отреагировало на ситуацию, отметив, что такому агрессивному и высокомерному поведению "не место в демократических европейских обществах".
Мы благодарны Латвии и ее Службе государственной безопасности за быструю и принципиальную реакцию. Надеемся, что справедливость восторжествует, чтобы другие подобные преступники хорошо подумали, прежде чем открывать рот и словесно нападать на украинцев из-за национальной вражды
Напомним
Ранее УНН писал, что представитель МИД Украины Георгий Тихий сообщил, что Украина обратилась к правоохранителям Швейцарии с просьбой расследовать инцидент, где русскоязычный мужчина угрожал украиноязычной семье в поезде.