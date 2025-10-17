$41.640.12
17:29 • 2872 просмотра
Зеленский прибыл в Белый дом, его встретил Трамп
16:16 • 10085 просмотра
Трамп не исключил отправку Tomahawk Украине: CNN узнало детали разговора президента США с путиным
14:20 • 14208 просмотра
Профильный комитет рекомендовал проект Бюджета-2026 к первому чтению: рассмотрение ожидается 21-22 октября
Эксклюзив
13:38 • 17383 просмотра
В комитете ВР по нацбезопасности оценили уровень мобилизации в УкраинеVideo
12:25 • 12315 просмотра
Трамп на Аляске чуть не покинул встречу, когда Путин начал разводить "исторические" тирады и не захотел мира – FT
Эксклюзив
11:59 • 16038 просмотра
Елена Соседка: Мы учились на практике, а они в TikTok. Почему дети знают о деньгах больше, чем мы в их возрасте?
17 октября, 11:57 • 13959 просмотра
Венгрия должна выполнить ордер МУС на арест Путина - МИД Германии
17 октября, 11:03 • 15121 просмотра
Активный циклон принесет дожди и похолодание в Украину: прогноз погоды до конца недели
Эксклюзив
17 октября, 08:14 • 20937 просмотра
На что рассчитывает Украина?: член комитета по нацбезопасности о возможности предоставления Tomahawk на фоне встречи Зеленского с Трампом
Эксклюзив
17 октября, 07:15 • 51088 просмотра
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
Латвия возбудила уголовное дело из-за словесного нападения на украинскую семью в Швейцарии: МИД Украины отреагировал

Киев • УНН

 • 782 просмотра

Служба государственной безопасности Латвии 17 октября 2025 года возбудила уголовное дело против своего гражданина за словесное нападение на украинскую семью в Швейцарии. МИД Украины выразил благодарность Латвии за оперативную реакцию на инцидент.

Латвия возбудила уголовное дело из-за словесного нападения на украинскую семью в Швейцарии: МИД Украины отреагировал

17 октября 2025 года Служба государственной безопасности Латвии возбудила уголовное дело против гражданина страны, который словесно напал на украинскую семью в поезде в Швейцарии. Украинский МИД поблагодарил Латвию за оперативную реакцию, пишет УНН со ссылкой на представителя МИД Георгия Тихого.

Подробности

Расследование началось после того, как в сети появилась видеозапись, на которой зафиксирован инцидент.

Уголовное дело было возбуждено в соответствии с пунктом 3 статьи 78 Уголовного кодекса, а именно за совершение деяния, направленного на разжигание национальной и межэтнической ненависти и вражды против украинцев, если оно связано с насилием и угрозами

 - говорится в сообщении учреждения.

Украинское министерство иностранных дел отреагировало на ситуацию, отметив, что такому агрессивному и высокомерному поведению "не место в демократических европейских обществах".

Мы благодарны Латвии и ее Службе государственной безопасности за быструю и принципиальную реакцию. Надеемся, что справедливость восторжествует, чтобы другие подобные преступники хорошо подумали, прежде чем открывать рот и словесно нападать на украинцев из-за национальной вражды

- заявил представитель Георгий Тихий.

Напомним

Ранее УНН писал, что представитель МИД Украины Георгий Тихий сообщил, что Украина обратилась к правоохранителям Швейцарии с просьбой расследовать инцидент, где русскоязычный мужчина угрожал украиноязычной семье в поезде.

Алена Уткина

