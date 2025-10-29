В Риге прошел массовый протест против выхода Латвии из Стамбульской конвенции

Тысячи людей собрались у здания Сейма в Риге, протестуя против планов властей вывести Латвию из Стамбульской конвенции – международного документа, направленного на борьбу с насилием в отношении женщин. Об этом сообщает ВВС, пишет УНН.

Подробности

По данным Государственной полиции Латвии, в демонстрации приняли участие около пяти тысяч человек. Протестующие держали плакаты и скандировали: "Копируя Россию – мы не защищаем Латвию", "Сегодняшние выгоды – завтрашние синяки", "Популизм разрушает, конвенция защищает".

Латвия подписала Стамбульскую конвенцию в 2016 году, а ратифицировала ее – в 2024-м. Документ, принятый в 2011 году, подписали 39 стран, и он обязывает государства-участники создавать правовые и социальные механизмы для защиты женщин от насилия.

На 30 октября Сейм запланировал окончательное голосование во втором чтении по выходу страны из конвенции.

