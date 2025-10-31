Латвия выходит из Стамбульской конвенции: Сейм утвердил законопроект после многочасовых дебатов

Сейм Латвии в четверг, 30 октября, принял законопроект о выходе страны из Стамбульской конвенции – международного документа Совета Европы, призванного предотвращать насилие в отношении женщин и домашнее насилие. Об этом сообщает Delfi, пишет УНН.

Подробности

После более чем 12 часов ожесточенных дебатов за денонсацию проголосовали 56 депутатов, против – 32, двое воздержались. Президент Эдгар Ринкевичс теперь имеет 10 дней, чтобы подписать закон или вернуть его на повторное рассмотрение. Ранее 15 европейских стран выразили обеспокоенность по поводу намерений Латвии выйти из конвенции.

Большинство голосов обеспечили депутаты коалиционного Союза "зеленых" и крестьян вместе с оппозиционными фракциями "Латвии на первом месте", Национального объединения, "Объединенного списка" и "Стабильности". Премьерская "Новое Единство" и "Прогрессивные" голосовали против, а их поправки к законопроекту были отклонены Комиссией по иностранным делам.

Дебаты, длившиеся с 10:00 до 22:00, показали значительный разрыв между сторонниками денонсации, которые еще на первом чтении отстаивали "социальное поле", и противниками, активно выступавшими во время второго чтения.

Выход Латвии из Стамбульской конвенции станет важным сигналом для Европы, ведь документ остается ключевым механизмом защиты женщин от насилия и домашней агрессии в регионе.

