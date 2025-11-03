Президент Латвії відправив на повторний розгляд закон про вихід зі Стамбульської конвенції

Президент Латвії Егілс Рінкевичс відправив на повторний розгляд до Сейму закон про вихід країни зі Стамбульської конвенції, що викликало широкий суспільний резонанс. Про це повідомляє ВВС, пише УНН.

Деталі

Глава держави звернувся до парламенту з вимогою переглянути рішення про денонсацію Конвенції Ради Європи щодо запобігання насильству над жінками та домашньому насильству. Рінкевич пояснив це необхідністю "глибшого обговорення" документа, який має велике значення для захисту прав людини.

Після ухвалення закону 31 жовтня громадяни подали петицію проти цього рішення, зібравши понад 62 тисячі підписів за три дні – рекорд для Латвії. Підтримала позицію президента й прем’єрка Евіка Силіня, що представляє правлячу партію "Нова Єдність".

Супротивники Конвенції заявляють, що її положення про "гендер" нібито суперечать традиційним цінностям. Водночас, згідно з Конституцією Латвії, у разі повторного схвалення Сеймом президент уже не матиме права вдруге відправити закон на перегляд.

Нагадаємо

Сейм Латвії 30 жовтня ухвалив законопроєкт про вихід країни зі Стамбульської конвенції. За денонсацію проголосували 56 депутатів, проти – 32, двоє утримались.

Перед голосуванням тисячі людей зібралися біля будівлі Сейму в Ризі, протестуючи проти планів влади вивести Латвію зі Стамбульської конвенції.