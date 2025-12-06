$42.180.02
5 декабря, 18:15 • 11733 просмотра
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
5 декабря, 15:45 • 20866 просмотра
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
5 декабря, 14:41 • 20517 просмотра
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничникиPhoto
5 декабря, 11:17 • 40379 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
5 декабря, 08:37 • 31066 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
5 декабря, 07:29 • 32989 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
4 декабря, 20:25 • 44305 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
4 декабря, 19:56 • 50013 просмотра
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - ЗеленскийVideo
4 декабря, 16:56 • 42515 просмотра
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 76611 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
ЦПД: путин во время интервью уклонился от ответа о разрушении домов на востоке Украины

Киев • УНН

 • 4 просмотра

владимир путин фактически отказался отвечать на вопросы индийских журналистов о разрушении российской армией домов на востоке Украины. Он сделал вид, что не понял вопроса, пытаясь переложить ответственность на Украину.

ЦПД: путин во время интервью уклонился от ответа о разрушении домов на востоке Украины

российский диктатор владимир путин во время интервью индийским журналистам фактически отказался отвечать на вопрос, почему российская армия разрушает дома жителей востока Украины, даже тех, кто поддерживает российскую оккупацию - вместо этого он сделал вид, что не понял вопроса, сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что простой и логичный вопрос журналистки поставил диктатора в тупик.

У путина, который годами выдумывает псевдоисторические лекции о "первопричинах" войны, не нашлось ни одного адекватного ответа на то, почему российская армия уничтожает дома тех, кого он якобы "пришел защищать". путин попытался переложить ответственность на Украину, повторяя пропагандистские "мантры" о "разрушении Донбасса украинскими войсками" и "волеизъявлении народа Донбасса"

- указывают в ЦПД.

Там добавляют, что избегание прямого ответа лишь подсветило главное: судьбы людей его никогда не интересовали.

"путин слепо идет за своими имперскими амбициями, и его цель - уничтожить украинскую государственность", - резюмируют в ЦПД.

Напомним

Накануне премьер-министр Индии Нарендра Моди и российский диктатор владимир путин провели двустороннюю встречу в Нью-Дели, перед которой путин поблагодарил Моди за внимание к мирным усилиям по войне рф против Украины и рассказал ему о переговорах с США.

ISW: путин изменил риторику по поводу войны, но не отказался от своих первоначальных целей05.12.25, 05:32 • 31592 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеПолитика
российская пропаганда
Война в Украине
Владимир Путин
Индия
Украина