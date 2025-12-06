ЦПД: путин во время интервью уклонился от ответа о разрушении домов на востоке Украины

российский диктатор владимир путин во время интервью индийским журналистам фактически отказался отвечать на вопрос, почему российская армия разрушает дома жителей востока Украины, даже тех, кто поддерживает российскую оккупацию - вместо этого он сделал вид, что не понял вопроса, сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что простой и логичный вопрос журналистки поставил диктатора в тупик.

У путина, который годами выдумывает псевдоисторические лекции о "первопричинах" войны, не нашлось ни одного адекватного ответа на то, почему российская армия уничтожает дома тех, кого он якобы "пришел защищать". путин попытался переложить ответственность на Украину, повторяя пропагандистские "мантры" о "разрушении Донбасса украинскими войсками" и "волеизъявлении народа Донбасса" - указывают в ЦПД.

Там добавляют, что избегание прямого ответа лишь подсветило главное: судьбы людей его никогда не интересовали.

"путин слепо идет за своими имперскими амбициями, и его цель - уничтожить украинскую государственность", - резюмируют в ЦПД.

Напомним

Накануне премьер-министр Индии Нарендра Моди и российский диктатор владимир путин провели двустороннюю встречу в Нью-Дели, перед которой путин поблагодарил Моди за внимание к мирным усилиям по войне рф против Украины и рассказал ему о переговорах с США.

