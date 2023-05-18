Лето-2023: климатолог рассказала, когда ожидать жаркую погоду

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КИЕВ. 18 мая. УНН. В этом году лето в Украине началось в середине мая, когда температура воздуха достигла 25-27˚С. В комментарии заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины Вера Балабух рассказала, ожидать ли повышения температуры в ближайшее время и когда будет пик жары.

Детали

По словам климатолога, лето в Украине бывает очень разным. В целом, специалисты различают астрономическое, фенологическое, метеорологическое лето и другие.

Так, астрономическим началом лета считают 21 или 22 июня – день летнего солнцестояния. В этот день в северном полушарии планеты устанавливается самый длинный день и самая короткая ночь. Концом лета астрономы считают 22 сентября – день осеннего равноденствия.

Она добавила, что для фенологов началом лета является цветение растений на лугах (начало июня – ред.), а концом – отлет первых стай журавлей (конец августа – ред.). Метеорологическое лето наступает тогда, когда наблюдается устойчивый переход средней за сутки температуры воздуха через 15˚С в сторону повышения.

“В этом году лето в Украину пришло 13 мая, сначала на левобережную Украину и в южные области. На следующий день оно робко перебралось через Днепр и заглянуло на Подолье и Правобережное Полесье. А с 16 мая летняя погода уже была на всей территории Украины, за исключением высокогорных районов Карпат и Крыма. В этот день максимальная температура воздуха на значительной территории страны достигала 25-27˚С. Ожидается, что летние температуры в Украине будут сохраняться и дальше. Так же можно считать, что в этом году лето в Украину пришло в середине мая, почти на две недели раньше календарного”, – отмечает специалист.

Добавим

По оценкам мировых прогностических центров NOAA и ECMWF, лето в Украине ожидается теплым. Средняя за сезон температура воздуха может быть на 1-2˚С выше нормы.

Заведующая кафедрой прикладной метеорологии и климатологии добавляет, что в целом тенденция к существенному повышению температуры воздуха, особенно максимальной, наблюдается в последние десятилетия, и особенно последние 10-15 лет, которые являются самыми теплыми на нашей планете.

По оценкам Межправительственной группы экспертов по изменению климата, обнародованным в шестом оценочном отчете в 2021 году, такая температура воздуха, которая отмечалась в 2011-2020 годах, была характерна для нашей планеты 6500 лет назад.

Цитата

“В Украине существенный рост температуры наблюдается в течение всего года, а больше всего в зимний и летний сезоны. При этом для лета характерен значительный рост максимальной температуры, а для зимы – минимальной. Больше повысилась температура воздуха в июле и августе. В этом году также самые высокие температуры наиболее вероятны в июле и начале августа. В июле возможна довольно неустойчивая погода с грозами, ливнями, градом. Именно в этом месяце наблюдается их наибольшая повторяемость. А вот первые грозы у нас уже отгремели еще в апреле”, – подытожила она.

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