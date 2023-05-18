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Врятувати сон та спокій: сомнолог дала поради, як вберегти сон та здоров’я в умовах нічних атак ворога

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 травня. УНН. Нічні ворожі атаки порушують необхідне проходження різних фаз сну та провокують різного роду проблеми зі здоров’ям. Про архітектуру сну та наслідки її порушення у коментарі УНН розповіла сомнолог Дарʼя Пилипенко.

Цитата

«Наявність сирен, нічних атак, вибухів звичайно будить людину. У свою чергу людина отримує збудження нервової системи, тому що вона починає нервувати. Це впливає на неможливість швидкого повторного засинання, або взагалі сну цієї ночі. В результаті така людина отримує фрагментацію сну, тобто сон починає дробитися. Вона не проходить всі цикли сну необхідні для відновлення організму. Для відновлення організму у людини щоночі має пройти 4-5 циклів сну. 4, 5 або 6 - це залежить від індивідуальної форми сну», - розповіла Пилипенко.

В умовах, коли людина прокидається від сирен чи вибухів, вона не проходить необхідну кількість циклів, не доотримує необхідні фази сну.

«Або фазу швидко сну, або глибокого сну. Кожна фаза має свої функції, наприклад, фаза глибокого сну відповідає за наше фізичне відновлення. Організм себе відновлює, сканує, «залатує» різні дірки та пошкодження внутрішніх органів. А фаза швидкого сну - це психічне відновлення. Запам'ятовування, емоційна стабільність, переживання, нашарування негативних емоцій протягом дня. Тобто вона направлена на те, щоб ми були емоційно стійкі, стабільні психологічно, стресостійкі», - сказала Пилипенко.

Вона зазначила, що людина може спати, однак не дійти до 4-ї фази швидкого сну, тому що, наприклад, сирена розбудила.

«Окрім того, що людина нервує від вибухів, сирени тощо, то вона ще не може фактично своє здоров'я відновити належним чином, адже не дійшла до фази швидкого сну. Тому ранкові повітряні тривоги дуже негативно впливають на емоційний стан, психічне здоров'я», - повідомила сомнологиня.

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Також Пилипенко зауважила, що в результаті людина взагалі починає недосипати, що впливає на всі сфери життєдіяльності.

«Порушується ендокринна робота, серцево-судинна система, підвищується ризик інсульту, інфаркту, серцевих нападів, провокується та підвищується ризик діабету 2-го типу, ожиріння, гормональна панель повністю змінюється, тому що у період сну виробляються всі наші гормони. У період глибокої фази сну. Якщо порушується архітектура сну, то людина не може нормально функціонувати», - пояснила Пилипенко. Окрім того, вона заявила, що на третій день такого яскравого недосипу можуть взагалі починатися психічні розлади, людина може марити.

«Головне, щоб це не стало умовним рефлексом, страх засинати, страх ночі, тому що людина навіть, якщо ніч спокійна не зможе заснути, тому що мозок має досвід, що його можуть розбудити і вона починає боятися, тим самим напружуватися і відчувати збудження. Це напруження м'язів, підвищене серцебиття, прискорюється дихання, пульс підвищується і це стан протилежний розслабленню, а людина може заснути лише в стані повного розслаблення», - розповіла Пилипенко.

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Як пом’якшити удар по організму через недосип

Пилипенко зазначила, що потрібно дотримуватися систематичності, щоб підтримувати свій біологічний годинник.

«Не дивлячись ні на що, щоб підтримати свій циркадний ритм (біологічний годинник – ред.) потрібно дотримуватися систематичності. Тому що сон любить систематичність, тобто лягати спати в один й той час, і вставати в один й той же час. Не відсипатися на вихідних, тому що якщо людина буде відсипатися, то вона може спричинити собі порушення засинання на поточний, чи наступний день», - розповіла Пилипенко.

Вона пояснила, що якщо, наприклад, протягом декількох днів людину будуть будити сирени, вибухи тощо, то це укорінить порушення сну та неможливість заснути.

«Тому важливо не відсипатися й вставати в один і той же час», - сказала Пилипенко.

Окрім того, вона зазначила, що важливо дотримуватися ритуалів відходу до сну. До яких обов'язково включається не використання 60 хвилин до сну гаджетів, тому що їх екран працює у синьому світловому спектрі, що буде напружувати нервову систему, збуджувати та порушувати вироблення мелатоніну, а це дуже чутливий гормон.

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