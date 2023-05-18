Повітряні сили: Київ атакують найчастіше
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Столицю під час ракетних ударів армії рф атакаують найчастіше, але ставитися до цього треба спокійно, бо очевидно, що це спонукає до кращого захисту, і дискусії на цю тему лише нервують суспільство, зазначив в ефірі телемарафону речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, пише УНН.
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"Дискусії, безумовно небезпечні, у плані інформації, люди починають відповідно реагувати. Трапляються хвилі не перший раз. Треба спокійно до цього відноситись. Військове керівництво і вище керівництво держави знає де, кого і скільки, і чим атакують. Скільки взяв на себе ударів Київ - треба порахувати. Київ атакують найчастіше, а де атакують найчастіше - треба і більше захисту. Це зрозуміло і очевидно має бути всім", - зазначив Юрій Ігнат.
Доповнення
Як повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, у небі над Україною в ніч на 18 травня Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, знищено 29 крилатих ракет з 30. Також збито два ударних БпЛА Shahed-136/131 та два розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.
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