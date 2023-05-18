У небі над Україною за ніч знищено 29 з 30 ворожих крилатих ракет
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. У небі над Україною у ніч на 18 травня знищено 29 з 30 запущених російськими військами крилатих ракет, повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Telegram, пише УНН.
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"Із 21:00 17-го травня по 05:30 18-го травня російські окупанти здійснили кілька хвиль ракетних атак із різних напрямків. Загалом випущено 30 крилатих ракет морського, повітряного та наземного базування", - написав Залужний.
З його слів, було випущено ракети із літаків стратегічної авіації: двох Ту-160 та восьми Ту-95 випущено 22 крилаті ракети Х-101/Х-555. Із кораблів у Чорному морі – шість крилатих ракет «Калібр». А також дві крилаті ракети «Іскандер-К» із наземних оперативно-тактичних ракетних комплексів.
"Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, знищено 29 крилатих ракет. Також збито два ударних БпЛА Shahed-136/131 та два розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня", - зазначив Головнокомандувач ЗСУ.
Доповнення
Сьогодні вночі російські війська завдали чергового ракетного удару по Україні.
Протягом минулої доби, за даними Генштабу, ворог завдав 15 ракетних ударів, зокрема по містах Бахмут, Херсон та Одеса. Окрім того, зафіксовано 42 ворожих авіаційних удари та 101 обстріл з реактивних систем залпового вогню.