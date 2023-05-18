В небе над Украиной за ночь уничтожено 29 из 30 вражеских крылатых ракет
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. В небе над Украиной в ночь на 18 мая уничтожено 29 из 30 запущенных российскими войсками крылатых ракет, сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Telegram, пишет УНН.
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"С 21:00 17-го мая по 05:30 18-го мая российские оккупанты совершили несколько волн ракетных атак с разных направлений. Всего выпущено 30 крылатых ракет морского, воздушного и наземного базирования", - написал Залужный.
По его словам, были выпущены ракеты с самолетов стратегической авиации: двух Ту-160 и восьми Ту-95 выпущено 22 крылатые ракеты Х-101/Х-555. С кораблей в Черном море – шесть крылатых ракет «Калибр». А также две крылатые ракеты «Искандер-К» с наземных оперативно-тактических ракетных комплексов.
"Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины, уничтожено 29 крылатых ракет. Также сбито два ударных БпЛА Shahed-136/131 и два разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня", - отметил Главнокомандующий ВСУ.
Дополнение
Сегодня ночью российские войска нанесли очередной ракетный удар по Украине.
За прошедшие сутки, по данным Генштаба, враг нанес 15 ракетных ударов, в частности по городам Бахмут, Херсон и Одесса. Кроме того, зафиксировано 42 вражеских авиационных удара и 101 обстрел из реактивных систем залпового огня.