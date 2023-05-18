Воздушные силы: Киев атакуют чаще всего

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"Дискуссии, безусловно опасны, в плане информации, люди начинают соответственно реагировать. Случаются волны не первый раз. Надо спокойно к этому относиться. Военное руководство и высшее руководство государства знает где, кого и сколько, и чем атакуют. Сколько взял на себя ударов Киев - надо посчитать. Киев атакуют чаще всего, а где атакуют чаще всего - надо и больше защиты. Это понятно и очевидно должно быть всем", - отметил Юрий Игнат.

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Как сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, в небе над Украиной в ночь на 18 мая Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины, уничтожено 29 крылатых ракет из 30. Также сбиты два ударных БпЛА Shahed-136/131 и два разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

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