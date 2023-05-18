Спасти сон и покой: сомнолог дала советы, как уберечь сон и здоровье в условиях ночных атак врага

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«Наличие сирен, ночных атак, взрывов обычно будит человека. В свою очередь человек получает возбуждение нервной системы, потому что он начинает нервничать. Это влияет на невозможность быстрого повторного засыпания, или вообще сна этой ночью. В результате такой человек получает фрагментацию сна, то есть сон начинает дробиться. Он не проходит все циклы сна необходимые для восстановления организма. Для восстановления организма у человека каждую ночь должно пройти 4-5 циклов сна. 4, 5 или 6 - это зависит от индивидуальной формы сна», - рассказала Пилипенко.

В условиях, когда человек просыпается от сирен или взрывов, он не проходит необходимое количество циклов, не дополучает необходимые фазы сна.

«Или фазу быстрого сна, или глубокого сна. Каждая фаза имеет свои функции, например, фаза глубокого сна отвечает за наше физическое восстановление. Организм себя восстанавливает, сканирует, «залатывает» различные дыры и повреждения внутренних органов. А фаза быстрого сна - это психическое восстановление. Запоминание, эмоциональная стабильность, переживание, наслоение негативных эмоций в течение дня. То есть она направлена на то, чтобы мы были эмоционально устойчивы, стабильны психологически, стрессоустойчивы», - сказала Пилипенко.

Она отметила, что человек может спать, однако не дойти до 4-й фазы быстрого сна, потому что, например, сирена разбудила.

«Кроме того, что человек нервничает от взрывов, сирены и т.д., то он еще не может фактически свое здоровье восстановить должным образом, ведь не дошел до фазы быстрого сна. Поэтому утренние воздушные тревоги очень негативно влияют на эмоциональное состояние, психическое здоровье», - сообщила сомнолог.

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Также Пилипенко заметила, что в результате человек вообще начинает недосыпать, что влияет на все сферы жизнедеятельности.

«Нарушается эндокринная работа, сердечно-сосудистая система, повышается риск инсульта, инфаркта, сердечных приступов, провоцируется и повышается риск диабета 2-го типа, ожирения, гормональная панель полностью меняется, потому что в период сна вырабатываются все наши гормоны. В период глубокой фазы сна. Если нарушается архитектура сна, то человек не может нормально функционировать», - пояснила Пилипенко.

Кроме того, она заявила, что на третий день такого яркого недосыпа могут начинаться психические расстройства, человек может бредить.

«Главное, чтобы это не стало условным рефлексом, страх засыпать, страх ночи, потому что человек даже если ночь спокойная не сможет заснуть, потому что мозг имеет опыт, что его могут разбудить и он начинает бояться, тем самым напрягаться и испытывать возбуждение. Это напряжение мышц, повышенное сердцебиение, ускоряется дыхание, пульс повышается и это состояние противоположное расслаблению, а человек может уснуть только в состоянии полного расслабления», - рассказала Пилипенко.

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Как смягчить удар по организму из-за недосыпа

Пилипенко отметила, что нужно придерживаться систематичности, чтобы поддерживать свои биологические часы.

«Несмотря ни на что, чтобы поддержать свой циркадный ритм (биологические часы – ред.) нужно придерживаться систематичности. Потому что сон любит систематичность, то есть ложиться спать в одно и то же время, и вставать в одно и то же время. Не отсыпаться на выходных, потому что если человек будет отсыпаться, то он может повлечь нарушение засыпания на текущий или следующий день», - рассказала Пилипенко.

Она пояснила, что если, например, в течение нескольких дней человека будут будить сирены, взрывы и т.д., то это укоренит нарушение сна и невозможность заснуть.

«Поэтому важно не отсыпаться и вставать в одно и то же время», - сказала Пилипенко.

Кроме того, она отметила, что важно придерживаться ритуалов отхода ко сну. В которые обязательно включается не использование 60 минут до сна гаджетов, потому что их экран работает в синем световом спектре, что будет напрягать нервную систему, возбуждать и нарушать выработку мелатонина, а это очень чувствительный гормон.