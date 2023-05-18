Спасти сон и покой: сомнолог дала советы, как уберечь сон и здоровье в условиях ночных атак врага

ukru
13 марта, 19:26 • 79809 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 118478 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 113192 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 112708 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 104917 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 100476 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 111860 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 132067 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 175710 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 206640 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зеленский принял участие в ифтаре с воинами и наградил героев Украины

Зеленский принял участие в ифтаре с воинами и наградил героев Украины

13 марта, 20:33 • 41192 просмотра
Джек Тейшейра, который "сливал" секретные документы Пентагона о войне в Украине, признал свою вину

Джек Тейшейра, который "сливал" секретные документы Пентагона о войне в Украине, признал свою вину

13 марта, 22:06 • 24823 просмотра
Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

13 марта, 22:49 • 52764 просмотра
Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

02:47 • 38848 просмотра
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

03:43 • 82795 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 175710 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 206640 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 147820 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 154252 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 190675 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 77784 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 105640 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 122449 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 157979 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 164713 просмотра
Актуальное
Спасти сон и покой: сомнолог дала советы, как уберечь сон и здоровье в условиях ночных атак врага

Спасти сон и покой: сомнолог дала советы, как уберечь сон и здоровье в условиях ночных атак врага

Киев • УНН

 • 2527205 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. Ночные враждебные атаки нарушают необходимое прохождение различных фаз сна и провоцируют разного рода проблемы со здоровьем. Об архитектуре сна и последствиях ее нарушения в комментарии УНН рассказала сомнолог Дарья Пилипенко.

Цитата

«Наличие сирен, ночных атак, взрывов обычно будит человека. В свою очередь человек получает возбуждение нервной системы, потому что он начинает нервничать. Это влияет на невозможность быстрого повторного засыпания, или вообще сна этой ночью. В результате такой человек получает фрагментацию сна, то есть сон начинает дробиться. Он не проходит все циклы сна необходимые для восстановления организма. Для восстановления организма у человека каждую ночь должно пройти 4-5 циклов сна. 4, 5 или 6 - это зависит от индивидуальной формы сна», - рассказала Пилипенко.

В условиях, когда человек просыпается от сирен или взрывов, он не проходит необходимое количество циклов, не дополучает необходимые фазы сна.

«Или фазу быстрого сна, или глубокого сна. Каждая фаза имеет свои функции, например, фаза глубокого сна отвечает за наше физическое восстановление. Организм себя восстанавливает, сканирует, «залатывает» различные дыры и повреждения внутренних органов. А фаза быстрого сна - это психическое восстановление. Запоминание, эмоциональная стабильность, переживание, наслоение негативных эмоций в течение дня. То есть она направлена на то, чтобы мы были эмоционально устойчивы, стабильны психологически, стрессоустойчивы», - сказала Пилипенко.

Она отметила, что человек может спать, однако не дойти до 4-й фазы быстрого сна, потому что, например, сирена разбудила.

«Кроме того, что человек нервничает от взрывов, сирены и т.д., то он еще не может фактически свое здоровье восстановить должным образом, ведь не дошел до фазы быстрого сна. Поэтому утренние воздушные тревоги очень негативно влияют на эмоциональное состояние, психическое здоровье», - сообщила сомнолог.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Воздушные силы: Киев атакуют чаще всего 

Также Пилипенко заметила, что в результате человек вообще начинает недосыпать, что влияет на все сферы жизнедеятельности.

«Нарушается эндокринная работа, сердечно-сосудистая система, повышается риск инсульта, инфаркта, сердечных приступов, провоцируется и повышается риск диабета 2-го типа, ожирения, гормональная панель полностью меняется, потому что в период сна вырабатываются все наши гормоны. В период глубокой фазы сна. Если нарушается архитектура сна, то человек не может нормально функционировать», - пояснила Пилипенко.

Кроме того, она заявила, что на третий день такого яркого недосыпа могут начинаться психические расстройства, человек может бредить.

«Главное, чтобы это не стало условным рефлексом, страх засыпать, страх ночи, потому что человек даже если ночь спокойная не сможет заснуть, потому что мозг имеет опыт, что его могут разбудить и он начинает бояться, тем самым напрягаться и испытывать возбуждение. Это напряжение мышц, повышенное сердцебиение, ускоряется дыхание, пульс повышается и это состояние противоположное расслаблению, а человек может уснуть только в состоянии полного расслабления», - рассказала Пилипенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему нам снятся кошмары и как их остановить: назвали 10 шагов 

Как смягчить удар по организму из-за недосыпа

Пилипенко отметила, что нужно придерживаться систематичности, чтобы поддерживать свои биологические часы.

«Несмотря ни на что, чтобы поддержать свой циркадный ритм (биологические часы – ред.) нужно придерживаться систематичности. Потому что сон любит систематичность, то есть ложиться спать в одно и то же время, и вставать в одно и то же время. Не отсыпаться на выходных, потому что если человек будет отсыпаться, то он может повлечь нарушение засыпания на текущий или следующий день», - рассказала Пилипенко.

Она пояснила, что если, например, в течение нескольких дней человека будут будить сирены, взрывы и т.д., то это укоренит нарушение сна и невозможность заснуть.

«Поэтому важно не отсыпаться и вставать в одно и то же время», - сказала Пилипенко.

Кроме того, она отметила, что важно придерживаться ритуалов отхода ко сну. В которые обязательно включается не использование 60 минут до сна гаджетов, потому что их экран работает в синем световом спектре, что будет напрягать нервную систему, возбуждать и нарушать выработку мелатонина, а это очень чувствительный гормон.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоЗдоровье

Обратиться по вопросам размещения рекламы