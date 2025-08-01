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Financial Times

Цены на продукты в Украине приблизились к европейским, а некоторые уже выше - Нацбанк

Киев • УНН

 • 58 просмотра

Национальный банк Украины сообщает, что цены на продовольственные товары в Украине сблизились с европейскими, а некоторые, как сливочное масло, даже превысили их. Это связано с внутренними и внешними факторами, включая высокую себестоимость производства и разницу в ставках НДС.

Цены на продукты в Украине приблизились к европейским, а некоторые уже выше - Нацбанк

Цены на продовольственные товары в Украине приблизились к уровню цен в странах Европейского Союза, а на некоторые превысили его. Например, стоимость сливочного масла в Украине относительно выше, чем среднеевропейские, в частности на 20–25% по сравнению с Польшей. Об этом говорится в инфляционном отчете Национального банка за июль, передает УНН.

Детали

Сообщается, что в последние годы цены на продовольственные товары в Украине приблизились к уровню цен в странах ЕС. Этот процесс продолжался в течение последнего десятилетия, но был временно скорректирован вследствие ослабления гривны относительно евро в 2023–2024 годах, когда на фоне логистических осложнений стоимость украинских продуктов в евровом эквиваленте снизилась.

Однако уже в первой половине 2025 года конвергенция возобновилась, и украинские цены снова начали приближаться к европейским, а по ряду товаров даже превысили уровень стран-соседей

- говорится в отчете.

Нацбанк объясняет, что такая динамика определялась как внутренними факторами (погодные условия, последствия войны, производственные затраты и внутренний спрос), так и внешней конъюнктурой (мировые цены, торговые преференции, внешний спрос). Однако, с другой стороны – ухудшает состояние отечественных производителей и увеличивает давление на международные резервы. Таким образом, обеспечение продовольственной и макрофинансовой устойчивости требует решения структурных проблем с предложением продовольствия.

С 2020 года продовольственная инфляция в мире стабильно опережает общую инфляцию. Так, за пять лет цены на продукты питания во всем мире выросли более чем на 35%, тогда как цены на широкий спектр товаров и услуг в среднем повысились лишь на 25%. Резкий рост цен на продукты питания можно объяснить сочетанием глобальных шоков: пандемия COVID-19, война в Украине, климатические изменения, которые нарушили цепи поставок и привели к росту цен на с/х продукцию. Эти шоки еще больше усилились ростом цен на энергоносители, высокими бюджетными расходами и мягкой монетарной политикой ряда стран, создавая "идеальный шторм" для инфляции продуктов питания. Вместе эти факторы существенно повлияли как на предложение, так и на спрос на мировых продовольственных рынках.

Нацбанк прогнозирует медленное снижение инфляции до конца года01.08.2025, 10:26 • 800 просмотров

Нацбанк отмечает, что стоимость продуктов питания в Украине формируется под влиянием как внутренних факторов (урожайность, производственные затраты, потребительский спрос и т.д.), так и внешней конъюнктуры, в частности мировых цен, доступа украинских производителей к внешним рынкам, объемов экспорта и импорта продуктов.

Какие продукты в Украине дороже

В течение последних лет цены на продукты питания в Украине и странах ЕС росли, отражая общие тренды на мировых рынках продовольствия и энергетических товаров, а также увеличение совокупного спроса. С 2016 года цены на продукты питания в Украине выросли в среднем на 79% (в евровом эквиваленте), тогда как в странах ЕС – лишь на 46%. Однако динамика цен по отдельным товарным группам была неоднородной, как и отклонение цен на отдельные продукты в Украине от цен в странах ЕС

- говорится в отчете.

Например, цены на хлеб и крупы, фрукты и овощи, пресноводную рыбу остаются ниже, чем в Европе, благодаря меньшим по сравнению с ЕС затратам на сырье, труд и логистику. А подсолнечное масло дешевле (в частности на 20–25%, чем в Польше) благодаря развитому внутреннему производству. В то же время цены на сливочное масло в Украине относительно выше, чем среднеевропейские (в частности на 20–25% по сравнению с Польшей), что связано с высокой себестоимостью производства и значительной государственной поддержкой агропроизводителей в странах ЕС. Продукция животноводства также демонстрирует подобные контрасты: свинина и молочные продукты дороже, чем польские, из-за структурных проблем отрасли и разницы в государственной поддержке, тогда как мясо птицы и яйца дешевле благодаря эффективности крупных производителей, вертикальной интеграции и экономии от масштаба.

Нацбанк объясняет, что такая выборочная конвергенция имеет несколько причин. Во-первых, несмотря на общую тенденцию к сближению цен с европейскими, для отдельных базовых продуктов (особенно тех, что традиционно были значительно дешевле в Украине) может существовать определенный психологический порог, после которого потребители существенно меняют свое поведение. Быстрое приближение цен на эти товары к европейскому уровню или даже превышение уровня цен в соседних странах может вызывать значительное падение внутреннего спроса или переориентацию на более дешевые товары-заменители. Следовательно, скорость ценовой конвергенции частично определяется покупательной способностью украинского потребителя.

Во-вторых, для определенных секторов, в частности животноводства, рост цен, а следовательно, приближение их к европейскому уровню в значительной степени определяется уровнем развития соответствующей отрасли. Так, постоянное сокращение поголовья скота обусловливает дефицит внутреннего предложения и высокую себестоимость продукции, что делает этот сегмент украинского рынка привлекательным для импорта.

Что обусловливает более высокие цены в Украине относительно цен в странах ЕС

Весомым фактором, который обусловливает более высокие цены в Украине относительно цен в странах ЕС, является разница в ставках НДС. Многие страны ЕС имеют сниженную ставку НДС на базовые пищевые продукты. В частности, в Польше для базовых продуктов питания действует ставка 5%, тогда как в Украине – 20%, а в период с февраля 2022 года до марта 2024 года польское правительство снижало ее до нуля с целью сдерживания продовольственной инфляции.

В 2023–2024 годах продовольственная инфляция в Украине была незначительно выше, чем в странах ЕС, однако из-за девальвации гривны относительно евро стоимость отдельных продуктов в евровом эквиваленте снизилась. В то же время относительный уровень продовольственных цен в странах-соседях в основном рос. В частности, повышение еврового эквивалента польских цен было связано с трендом к укреплению курса злотого. Однако, в первом полугодии 2025 года конвергенция украинских цен возобновилась, несмотря на девальвацию гривны к евро. Это обусловливалось высокими темпами продовольственной инфляции, вызванной, в частности, недостаточным внутренним предложением вследствие неблагоприятных погодных условий, прежде всего в прошлом году. Украинские цены на продукты питания приблизились к польским и превысили уровень отдельных стран-соседей (в частности Румынии, Словакии и Турции).

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Относительно высокие цены и на фоне негативных внутренних факторов привели к наращиванию импорта продовольственных товаров в Украину. Так, в январе – июне 2025 года импорт свинины вырос в 4,4 раза по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, молока и сливок – в 1,6 раза, круп – на 48%. Кроме того, вдвое увеличился импорт овощей, и в восемь раз – импорт яблок, что позволило частично сгладить сезонные колебания цен, вызванные неблагоприятными погодными условиями. Это свидетельствует о том, что импорт все больше играет роль ключевого механизма для формирования дополнительного предложения на внутреннем рынке, помогает сдерживать рост цен и в целом сглаживать их волатильность. Этот канал играет важную роль, усиливая контроль НБУ над инфляцией, учитывая высокую долю продовольственных товаров в потребительской корзине. В то же время более высокий импорт увеличивает давление на международные резервы, а также ухудшает состояние отечественных производителей. Следовательно, активная интеграция украинского продовольственного рынка в европейский имеет как преимущества в виде стабилизации цен, так и вызовы, связанные с необходимостью решения внутренних структурных проблем для обеспечения продовольственной и макрофинансовой устойчивости.

Анна Мурашко

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