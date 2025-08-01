Нацбанк прогнозирует медленное снижение инфляции до конца года

Инфляция заметно снизится к концу этого года, ее приведение к цели 5% ожидается в 2027 году. Об этом говорится в инфляционном отчете Национального банка Украины за июль, передает УНН.

Детали

Нацбанк сообщает, что инфляция ожидаемо достигла пика в мае и вернулась к снижению в июне (14.3% г/г).

В то же время она была выше, чем прогнозировалось, прежде всего из-за влияния неблагоприятных погодных условий на предложение продуктов питания. Зато замедление базовой инфляции (до 12.1%) было несколько быстрее прогноза. Все еще существенное фундаментальное ценовое давление отражало эффекты от стремительного подорожания продовольственной продукции и значительные расходы бизнеса на сырье и оплату труда - говорится в отчете.

Отмечается, что ситуация на валютном рынке была устойчивой, в частности благодаря предыдущим мерам НБУ по усилению процентной политики. Колебания гривны к доллару США были умеренными, а ослабление к евро до сих пор имело незначительный проинфляционный эффект. Инфляционные ожидания экономических агентов демонстрировали разнонаправленную динамику. Ожидания домохозяйств несколько ухудшились.

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Статистика поисковых интернет-запросов также свидетельствовала об умеренном росте внимания населения к теме инфляции. Зато краткосрочные ожидания финансовых аналитиков улучшились, а среднесрочные – оставались устойчивыми, что свидетельствует об их уверенности во временности текущего инфляционного всплеска. В целом ожидания всех групп респондентов оставались контролируемыми и были ниже уровня инфляции.

Динамика инфляции в ближайшие месяцы в значительной степени будет зависеть от фактического влияния погодных условий на предложение и цены сельскохозяйственной продукции. По предварительным оценкам НБУ, в июле общая инфляция может несколько вырасти, тогда как базовая инфляция в дальнейшем будет снижаться. В последующие же месяцы ожидается выход инфляции на траекторию устойчивого замедления - говорится в отчете.

Сообщается, что в то же время, учитывая существенные потери от войны и дальнейший перенос на цены растущих расходов бизнеса, ухудшение прогноза урожаев и эффекты от фактического ослабления гривны к евро, НБУ пересмотрел прогнозную траекторию инфляции в сторону более медленного снижения.

Предполагается ее замедление до 9.7% в 2025 году, 6.6% – в 2026 году и достижение цели 5% – в 2027 году. Снижению инфляции будут способствовать меры монетарной политики, постепенное наращивание урожаев, умеренное внешнее ценовое давление и улучшение ситуации на рынке труда на фоне устойчивости валютного рынка и достаточности международного финансирования - информирует Нацбанк.

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