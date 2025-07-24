НБУ ухудшил прогноз инфляции и ожидает более медленного восстановления экономики

Национальный банк Украины ухудшил прогноз по замедлению инфляции до 9,7% в 2025 году, восстановление экономики будет медленнее, чем в прошлом году, - на уровне 2,1% в этом году, пишет УНН.

НБУ пересмотрел прогнозную траекторию инфляции в сторону более медленного снижения. Предполагается ее замедление до 9,7% в 2025 году, 6,6% - в 2026 году и цели 5% - в 2027 году - сообщили в НБУ.

Динамика инфляции в ближайшие месяцы, как отмечается, в значительной степени будет зависеть от фактического влияния погодных условий на предложение и цены сельскохозяйственной продукции. "По предварительным оценкам НБУ, в июле общая инфляция может несколько вырасти, тогда как базовая инфляция в дальнейшем будет снижаться. В последующие месяцы ожидается выход инфляции на траекторию устойчивого замедления", - сообщили в Нацбанке.

В НБУ ожидают, что снижению инфляции будут способствовать меры монетарной политики, постепенное наращивание урожаев, умеренное внешнее ценовое давление и улучшение ситуации на рынке труда на фоне устойчивости валютного рынка и достаточности международного финансирования.

Восстановление экономики будет медленнее, чем в прошлом году, - реальный ВВП вырастет на 2,1% в 2025 году - указали в НБУ.

Дальнейшие темпы восстановления, отметили в Нацбанке, будут зависеть от хода войны. "Базовый сценарий прогноза НБУ предусматривает постепенное возвращение экономики к нормальным условиям функционирования и экономический рост на уровне 2-3% в 2026-2027 годах. В то же время в случае быстрой нормализации условий частные инвестиции и потребление существенно возрастут и компенсируют эффекты стремительной фискальной консолидации, а темпы роста ВВП могут составлять 3-3,5%", - говорится в сообщении.

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