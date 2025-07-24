Ослабление гривны к евро оказало незначительное влияние на инфляцию - НБУ

Ослабление гривны по отношению к евро до сих пор имело незначительный проинфляционный эффект, заявили в НБУ в четверг, пишет УНН.

Колебания гривны по отношению к доллару США были умеренными, а ослабление по отношению к евро до сих пор имело незначительный проинфляционный эффект - сообщили в НБУ.

НБУ заявил, что "ситуация на валютном рынке была устойчивой, в частности благодаря предыдущим мерам НБУ по усилению процентной политики".

Напомним

В НБУ сообщали, что в июне спрос на валюту почти не изменился, а курсовые колебания были умеренными. Средний официальный курс гривны к доллару незначительно ослаб, тогда как к евро продолжил ослабляться.

Спрос на валюту остается стабильным, евро дорожает из-за динамики его курса с долларом - НБУ