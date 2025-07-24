Ослабление гривны к евро оказало незначительное влияние на инфляцию - НБУ
Киев • УНН
НБУ заявил, что ослабление гривны к евро имело незначительный проинфляционный эффект, тогда как колебания к доллару США были умеренными. Ситуация на валютном рынке остается устойчивой благодаря предыдущим мерам НБУ.
Ослабление гривны по отношению к евро до сих пор имело незначительный проинфляционный эффект, заявили в НБУ в четверг, пишет УНН.
Колебания гривны по отношению к доллару США были умеренными, а ослабление по отношению к евро до сих пор имело незначительный проинфляционный эффект
НБУ заявил, что "ситуация на валютном рынке была устойчивой, в частности благодаря предыдущим мерам НБУ по усилению процентной политики".
Напомним
В НБУ сообщали, что в июне спрос на валюту почти не изменился, а курсовые колебания были умеренными. Средний официальный курс гривны к доллару незначительно ослаб, тогда как к евро продолжил ослабляться.
Спрос на валюту остается стабильным, евро дорожает из-за динамики его курса с долларом - НБУ05.07.25, 15:35 • 2519 просмотров