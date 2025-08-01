Нацбанк прогнозує повільне зниження інфляції до кінця року

Інфляція помітно знизиться до кінця цього року, її приведення до цілі 5% очікується у 2027 році. Про це йдеться в інфляційному звіті Національного банку України за липень, передає УНН.

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Нацбанк повідомляє, що інфляція очікувано досягла піку в травні та повернулася до зниження у червні (14.3% р/р).

Водночас вона була вищою, ніж прогнозувалося, передусім через вплив несприятливих погодних умов на пропозицію продуктів харчування. Натомість сповільнення базової інфляції (до 12.1%) було дещо швидшим за прогноз. Усе ще суттєвий фундаментальний ціновий тиск відображав ефекти від стрімкого подорожчання продовольчої продукції та значні витрати бізнесу на сировину й оплату праці - йдеться в звіті.

Зазначається, що ситуація на валютному ринку була стійкою, зокрема завдяки попереднім заходам НБУ з посилення процентної політики. Коливання гривні до долара США були помірними, а послаблення до євро досі мало незначний проінфляційний ефект. Інфляційні очікування економічних агентів демонстрували різноспрямовану динаміку. Очікування домогосподарств дещо погіршилися.

НБУ погіршив прогноз інфляції та очікує повільнішого відновлення економіки

Статистика пошукових інтернет-запитів також свідчила про помірне зростання уваги населення до теми інфляції. Натомість короткострокові очікування фінансових аналітиків поліпшилися, а середньострокові – залишалися стійкими, що свідчить про їхню впевненість у тимчасовості поточного інфляційного сплеску. Загалом очікування всіх груп респондентів залишалися контрольованими і були нижчими за рівень інфляції.

Динаміка інфляції в найближчі місяці значною мірою залежатиме від фактичного впливу погодних умов на пропозицію та ціни сільськогосподарської продукції. За попередніми оцінками НБУ, у липні загальна інфляція може дещо зрости, тоді як базова інфляція надалі знижуватиметься. У наступні ж місяці очікується вихід інфляції на траєкторію стійкого сповільнення - йдеться в звіті.

Повідомляється, що водночас, ураховуючи суттєвіші втрати від війни та подальше перенесення на ціни зростаючих витрат бізнесу, погіршення прогнозу врожаїв та ефекти від фактичного послаблення гривні до євро, НБУ переглянув прогнозну траєкторію інфляції в бік повільнішого зниження.

Передбачається її сповільнення до 9.7% у 2025 році, 6.6% – у 2026 році і досягнення цілі 5% – у 2027 році. Зниженню інфляції сприятимуть заходи монетарної політики, поступове нарощування врожаїв, помірний зовнішній ціновий тиск та поліпшення ситуації на ринку праці на тлі стійкості валютного ринку та достатності міжнародного фінансування - інформує Нацбанк.

Послаблення гривні до євро мало незначний вплив на інфляцію - НБУ