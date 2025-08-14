Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь

Наразі ще важко сказати, яким буде урожай картоплі цього року, адже агропідприємства активно почнуть її збирати лише під кінець наступного місяця, проте цього року через відносно не спекотне літо та дощі не можна сказати, що очікується дефіцит врожаю. Цього року професійні господарства посадили картоплі на 15% більше площі, ніж у минулому році, а тому урожай картоплі зможе покрити внутрішні потреби України. Про це у коментарі УНН розповів директор ТОВ "Агріко Україна", учасник Української асоціації виробників картоплі Микола Гордійчук.

Як погода вплинула на урожай картоплі

Як розповів Гордійчук, наразі ще рано говорити, який був врожай картоплі, бо його ще немає, адже більшість господарств почнуть збирати урожай починаючи з кінця вересня.

Станом на зараз збирають картоплю… це південні регіони - регіон Запорізької і Дніпропетровської області. Тому зараз важко щось сказати. Ми можемо порівнювати площі. У цьому році професійні господарства посадили картоплі на 15% більше площі, ніж у минулому році. На сьогодні ми бачимо кращі результати в Чернігівській області, Київській області. Це безумовно пов’язано з більшою кількістю опадів, які випали у цьому році. Житомирська область. В першу чергу пов'язано з погодними умовами - сказав Гордійчук.

Він нагадує, що у минулому році не було взагалі дощів, а тому урожай картоплі фактично "було спалено", через що ціна на картоплю у минулому році була вищою, ніж у цьому році.

Прогноз урожаю картоплі в Україні

"Ми бачимо, що урожай картоплі, який закладено на полі, то він буде достатнім для забезпечення внутрішніх потреб. Як складеться далі ситуація… може вересень буде з дощами, і ми не зможемо викопати. Зараз ще рано говорити, який буде врожай картоплі в цьому році. Ми бачимо, що є всі підстави вважати, що врожай більше, площі посаджено більше. Як насправді складеться ситуація, про це можна вже буде говорити у кінці вересня, коли буде розпал збирання картоплі", - додав Гордійчук.

