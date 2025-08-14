$41.510.09
Ексклюзив
08:11 • 130 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
07:51 • 780 перегляди
КНДР може перекинути до росії ще 6000 військових та до сотні одиниць техніки - Буданов
Ексклюзив
06:07 • 4506 перегляди
Є дефіцит й ситуація погіршується кожного місяця: експерт про водіїв приватних маршруток
13 серпня, 19:25 • 17284 перегляди
Кабмін пропонує посилити відповідальність за порушення комендантської години
13 серпня, 16:57 • 32883 перегляди
Трамп назвав умову зустрічі з путіним та Зеленським
13 серпня, 15:45 • 38108 перегляди
Ми узгодили 5 спільних принципів щодо завершення війни: Зеленський про перемовини із президентом США та європейськими лідерами
Ексклюзив
13 серпня, 14:07 • 39011 перегляди
Defence City − можливість не втратити авіацію: у Верховній Раді працюють над підтримкою галузі
13 серпня, 13:29 • 41543 перегляди
Кількість цивільних жертв в Україні у липні досягла трирічного максимуму, більше було лише на початку вторгнення рф - ООН
Ексклюзив
13 серпня, 12:02 • 75632 перегляди
Військовий оглядач про Ми-8: передача контролю за ремонтом компанії з російським слідом – це ризик
Ексклюзив
13 серпня, 10:06 • 77558 перегляди
У Запоріжжі чоловік стріляв по ТЦК - поліція
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Популярнi новини
"Коаліція охочих": Жодних обмежень ЗСУ та вето на шляху України до ЄС і НАТО у "мирній" угоді13 серпня, 23:47 • 9190 перегляди
США і росія обговорюють "окупацію" України за моделлю Ізраїлю - The TimesPhoto14 серпня, 00:06 • 11157 перегляди
Масові протести у Сербії: відомо про десятки пораненихVideo14 серпня, 01:04 • 10884 перегляди
Трамп давно прагнув зустрічі з путіним, але ризикує "потрапити в пастку" - The Atlantic14 серпня, 01:32 • 7870 перегляди
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: росія не збирається йти на поступки - ISW04:22 • 11401 перегляди
Публікації
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
Ексклюзив
08:11 • 130 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
Ексклюзив
13 серпня, 09:48 • 151226 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
13 серпня, 08:39 • 126850 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo13 серпня, 06:18 • 117498 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти12 серпня, 17:43 • 128335 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Фрідріх Мерц
Кір Стармер
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Донецька область
Велика Британія
УНН Lite
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів13 серпня, 14:38 • 24734 перегляди
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу13 серпня, 12:40 • 47278 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo13 серпня, 06:39 • 100658 перегляди
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на ІбіціVideo13 серпня, 05:47 • 117124 перегляди
Прем'єру "Шрек 5" офіційно відкладено: нову дату виходу у кінотеатрах вже встановлено Video12 серпня, 18:19 • 49731 перегляди
Актуальне
WhatsApp
Signal
The Times
Шахед-136
Brent

Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь

Київ • УНН

 • 118 перегляди

Цьогоріч професійні господарства збільшили площі посадки картоплі на 15%. Завдяки помірному літу та опадам очікується достатній урожай для внутрішніх потреб.

Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь

Наразі ще важко сказати, яким буде урожай картоплі цього року, адже агропідприємства активно почнуть її збирати лише під кінець наступного місяця, проте цього року через відносно не спекотне літо та дощі не можна сказати, що очікується дефіцит врожаю. Цього року професійні господарства посадили картоплі на 15% більше площі, ніж у минулому році, а тому урожай картоплі зможе покрити внутрішні потреби України. Про це у коментарі УНН розповів директор ТОВ "Агріко Україна", учасник Української асоціації виробників картоплі Микола Гордійчук.

Як погода вплинула на урожай картоплі

Як розповів Гордійчук, наразі ще рано говорити, який був врожай картоплі, бо його ще немає, адже більшість господарств почнуть збирати урожай починаючи з кінця вересня.

Станом на зараз збирають картоплю… це південні регіони - регіон Запорізької і Дніпропетровської області. Тому зараз важко щось сказати. Ми можемо порівнювати площі. У цьому році професійні господарства посадили картоплі на 15% більше площі, ніж у минулому році. На сьогодні ми бачимо кращі результати в Чернігівській області, Київській області. Це безумовно пов’язано з більшою кількістю опадів, які випали у цьому році. Житомирська область. В першу чергу пов'язано з погодними умовами

- сказав Гордійчук.

Інфляція у липні сповільнилася до 14,1%, за місяць була дефляція: що подешевшало і подорожчало08.08.25, 15:29 • 2566 переглядiв

Він нагадує, що у минулому році не було взагалі дощів, а тому урожай картоплі фактично "було спалено", через що ціна на картоплю у минулому році була вищою, ніж у цьому році.

Сезон молодої картоплі: 3 смачні рецепти, які варто спробувати12.05.25, 15:29 • 12166 переглядiв

Прогноз урожаю картоплі в Україні

"Ми бачимо, що урожай картоплі, який закладено на полі, то він буде достатнім для забезпечення внутрішніх потреб. Як складеться далі ситуація… може вересень буде з дощами, і ми не зможемо викопати. Зараз ще рано говорити, який буде врожай картоплі в цьому році. Ми бачимо, що є всі підстави вважати, що врожай більше, площі посаджено більше. Як насправді складеться ситуація, про це можна вже буде говорити у кінці вересня, коли буде розпал збирання картоплі", - додав Гордійчук.

Ціни на продукти в Україні наблизилися до Європи, а деякі вже вищі - Нацбанк01.08.25, 11:09 • 3863 перегляди

Павло Башинський

Житомирська область
Київська область
Дніпропетровська область
Запорізька область
Чернігівська область
Україна