25 августа, 15:56
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
25 августа, 13:29
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
25 августа, 13:29
Выезд за границу мужчин до 25 лет: Вениславский рассказал, когда законопроект могут рассмотреть на комитете и в Раде
25 августа, 11:41
Профсоюз авиастроителей: голосование за Defence City - позитивный шаг, но авиация нуждается в дополнительных инструментах поддержки
25 августа, 06:07
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
25 августа, 05:46
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
25 августа, 00:01
Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастикеPhoto
24 августа, 13:49
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
24 августа, 10:46
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-лугеVideo
24 августа, 09:24
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
На оккупированной Херсонщине дефицит арбузов: оккупанты вывозят урожай в РФ

Киев • УНН

 • 32 просмотра

На оккупированном левобережье Херсонщины возник дефицит арбузов. Оккупанты искусственно регулируют площади посева, вывозя большую часть урожая в Москву и Санкт-Петербург.

На оккупированной Херсонщине дефицит арбузов: оккупанты вывозят урожай в РФ

На временно оккупированном левом берегу Херсонщины возник дефицит главного продукта региона - арбузов. Об этом информирует Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.

Причина не только в неурожае. Оккупационная администрация искусственно регулирует площади посева, делая ставку на зерно, которое приносит больше прибыли

- говорится в сообщении.

В ЦНС сообщили, что большая часть урожая вывозится в метрополию - в Москву и Санкт-Петербург.

Напомним

российские оккупанты возобновили вывоз краденого зерна из Запорожской области в порты Ростова-на-Дону. Они отбирают зерно у сельхозпроизводителей за бесценок, применяя советскую практику времен Голодомора.

В Украине дешевеют арбузы: причины и что будет с ценами дальше15.08.25, 13:31 • 6934 просмотра

Вита Зеленецкая

Агроновости
Запорожская область
Херсонская область
Украина