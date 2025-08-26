На оккупированной Херсонщине дефицит арбузов: оккупанты вывозят урожай в РФ
Киев • УНН
На оккупированном левобережье Херсонщины возник дефицит арбузов. Оккупанты искусственно регулируют площади посева, вывозя большую часть урожая в Москву и Санкт-Петербург.
На временно оккупированном левом берегу Херсонщины возник дефицит главного продукта региона - арбузов. Об этом информирует Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.
Причина не только в неурожае. Оккупационная администрация искусственно регулирует площади посева, делая ставку на зерно, которое приносит больше прибыли
В ЦНС сообщили, что большая часть урожая вывозится в метрополию - в Москву и Санкт-Петербург.
Напомним
российские оккупанты возобновили вывоз краденого зерна из Запорожской области в порты Ростова-на-Дону. Они отбирают зерно у сельхозпроизводителей за бесценок, применяя советскую практику времен Голодомора.
В Украине дешевеют арбузы: причины и что будет с ценами дальше15.08.25, 13:31 • 6934 просмотра