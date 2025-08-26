На оккупированной Херсонщине дефицит арбузов: оккупанты вывозят урожай в РФ

На временно оккупированном левом берегу Херсонщины возник дефицит главного продукта региона - арбузов. Об этом информирует Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.

Причина не только в неурожае. Оккупационная администрация искусственно регулирует площади посева, делая ставку на зерно, которое приносит больше прибыли - говорится в сообщении.

В ЦНС сообщили, что большая часть урожая вывозится в метрополию - в Москву и Санкт-Петербург.

Напомним

российские оккупанты возобновили вывоз краденого зерна из Запорожской области в порты Ростова-на-Дону. Они отбирают зерно у сельхозпроизводителей за бесценок, применяя советскую практику времен Голодомора.

