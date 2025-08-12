$41.450.06
Війська рф завдали ракетний удар по навчальному підрозділу ЗСУ, відомо про загиблого та 11 поранених - Сухопутні війська
05:29 • 14006 перегляди
Лідери ЄС перед зустріччю Трампа і путіна зробили заяву щодо України
Ексклюзив
11 серпня, 16:37 • 73709 перегляди
ВТМ без міфів: як власні бренди ліків аптек знижують ціни та зберігають якість
Ексклюзив
11 серпня, 14:46 • 121797 перегляди
Небезпечна правова колізія: що не так з рішенням Верховного Суду щодо банку "Конкорд"
11 серпня, 12:35 • 173563 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 10:23 • 128178 перегляди
"Хто ж як не вони, якщо вони унікальні" − Ніна Южаніна про перспективи резидентства авіаційних підприємств у Defence City
Ексклюзив
11 серпня, 09:52 • 92622 перегляди
Прокуратура зʼясовуватиме, чи законно закрили справу головного юриста НБУ ЗимиPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 07:41 • 132729 перегляди
Відновлення діяльності аеропортів в Україні: в міністерстві розвитку громад назвали умовиPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 06:00 • 130854 перегляди
Тиждень контрастів та глибоких процесів: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11–17 серпняPhoto
11 серпня, 05:15 • 108059 перегляди
Експорт зброї, як крок до Перемоги
10 літніх квітів, пік цвітіння яких припадає на кінець серпня07:04 • 7376 перегляди
Окупанти відновили вивезення зерна з захопленої частини України: деталі

Київ • УНН

 • 1004 перегляди

російські окупанти відновили вивезення краденого зерна із Запорізької області до портів ростова-на-дону. Вони відбирають зерно у сільгоспвиробників за безцінь, застосовуючи радянську практику часів Голодомору.

Окупанти відновили вивезення зерна з захопленої частини України: деталі

російські окупанти поновили вивіз краденого зерна з окупованих територій України - вони вивозять його в порти ростова-на-дону з захопленої частини Запорізької області. Про це повідомив в Telegram керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, передає УНН.

Деталі

окупанти вивозять крадене українське зерно в росію з метою "перекрити" зернову кризу. При цьому "державна зернова кампанія" окупованої частини Запорізької області по суті застосовує радянську практику під час голодоморів в Україні ХХ сторіччя. Фактично, вони відбирають зернові в сільгоспвиробників за безцін.

Циклічність історії. Голодомор минулого сторіччя повертається з новою окупацією

 - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти 62 осіб та організацій, причетних до викрадення зерна та корисних копалин з окупованих територій.

Євген Устименко

СуспільствоВійнаАгроновини
Запорізька область
Володимир Зеленський
Україна