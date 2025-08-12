Окупанти відновили вивезення зерна з захопленої частини України: деталі
Київ • УНН
російські окупанти відновили вивезення краденого зерна із Запорізької області до портів ростова-на-дону. Вони відбирають зерно у сільгоспвиробників за безцінь, застосовуючи радянську практику часів Голодомору.
Деталі
окупанти вивозять крадене українське зерно в росію з метою "перекрити" зернову кризу. При цьому "державна зернова кампанія" окупованої частини Запорізької області по суті застосовує радянську практику під час голодоморів в Україні ХХ сторіччя. Фактично, вони відбирають зернові в сільгоспвиробників за безцін.
Циклічність історії. Голодомор минулого сторіччя повертається з новою окупацією
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти 62 осіб та організацій, причетних до викрадення зерна та корисних копалин з окупованих територій.