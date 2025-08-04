Зеленський ввів санкції проти викрадачів активів з ТОТ та 15 керівників російських музеїв

Президент Володимир Зеленський вів санкції проти 62 фізичних і юридичних осіб, причетних до експорту викраденого з окупованих територій зерна, незаконного видобутку та збагачення корисних копалин та 15 керівників російських музеїв, які організовують привласнення українських культурних цінностей, передає УНН.

Зеленський підписав два укази про введення санкцій.

Як пояснив Уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк, в указі № №579/2025 йдеться про пакет "Викрадачі активів з ТОТ", який охоплює 62 фізичних і юридичних осіб, причетних до експорту викраденого з окупованих територій зерна, незаконного видобутку та збагачення корисних копалин, а також капітанів "зернового" тіньового флоту рф.

Наприклад, капітан В’ячеслав Віданов вивіз із Севастополя понад 35 000 тонн української пшениці до Ємену. А "Дніпрорудненський залізорудний комбінат" (ТОТ Запорізької області) створений на базі незаконно експропрійованих активів і веде розробку українських родовищ залізної руди

Другий указ №580/2025 стосується "Музейників" й включає 15 керівників російських музеїв, які організовують привласнення українських культурних цінностей, проводять виставки, що прославляють агресію рф, і намагаються інтегрувати захоплені українські музеї у систему рф.

Наприклад, Юлія Купіна, директор Російського етнографічного музею, відкривала виставку "Багатонаціональна росія" в окупованому Бердянську, до якої включено експонати з українських музеїв. Двоє фігурантів пакета — Артем Сілкін і Галина Алексєєва — балотуються до керівних органів Міжнародної ради музеїв (ICOM), і їхня присутність там є абсолютно неприпустимою