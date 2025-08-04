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Зеленський ввів санкції проти викрадачів активів з ТОТ та 15 керівників російських музеїв
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Зеленський ввів санкції проти викрадачів активів з ТОТ та 15 керівників російських музеїв

Київ • УНН

 • 3938 перегляди

Президент Зеленський запровадив санкції проти 62 осіб та організацій, причетних до викрадення зерна та корисних копалин з окупованих територій.

Зеленський ввів санкції проти викрадачів активів з ТОТ та 15 керівників російських музеїв

Президент Володимир Зеленський вів санкції проти 62 фізичних і юридичних осіб, причетних до експорту викраденого з окупованих територій зерна, незаконного видобутку та збагачення корисних копалин та 15 керівників російських музеїв, які організовують привласнення українських культурних цінностей, передає УНН.

Деталі

Зеленський підписав два укази про введення санкцій.

Як пояснив Уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк, в указі № №579/2025 йдеться про пакет "Викрадачі активів з ТОТ", який охоплює 62 фізичних і юридичних осіб, причетних до експорту викраденого з окупованих територій зерна, незаконного видобутку та збагачення корисних копалин, а також капітанів "зернового" тіньового флоту рф.

Наприклад, капітан В’ячеслав Віданов вивіз із Севастополя понад 35 000 тонн української пшениці до Ємену. А "Дніпрорудненський залізорудний комбінат" (ТОТ Запорізької області) створений на базі незаконно експропрійованих активів і веде розробку українських родовищ залізної руди

- пояснив Власюк.

Другий указ №580/2025 стосується "Музейників" й включає 15 керівників російських музеїв, які організовують привласнення українських культурних цінностей, проводять виставки, що прославляють агресію рф, і намагаються інтегрувати захоплені українські музеї у систему рф.

Наприклад, Юлія Купіна, директор Російського етнографічного музею, відкривала виставку "Багатонаціональна росія" в окупованому Бердянську, до якої включено експонати з українських музеїв. Двоє фігурантів пакета — Артем Сілкін і Галина Алексєєва — балотуються до керівних органів Міжнародної ради музеїв (ICOM), і їхня присутність там є абсолютно неприпустимою

- прокоментував Власюк.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО від 20 липня 2025 року про застосування персональних санкцій.

Станом на 21 липня російська агресія призвела до пошкодження 1528 пам'яток культурної спадщини та 2359 об'єктів культурної інфраструктури в Україні. 

На тимчасово окупованих територіях росіяни змушували учнів відвідувати святкування, щоб закріпити наратив про росію, як колиску слов'янських народів.

Застосовано санкції проти капітанів "тіньового флоту" росії - Зеленський03.08.25, 17:11 • 7972 перегляди

Анна Мурашко

Політика
Володимир Зеленський