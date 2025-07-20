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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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За просування вигідних рф наративів, під санкціями журналістка Латиніна: Зеленський ввів у дію нове рішення РНБО

Київ • УНН

 • 712 перегляди

Президент України Володимир Зеленський указом ввів у дію рішення РНБО від 20 липня 2025 року про застосування персональних санкцій. Обмеження стосуються п'яти осіб, відповідальних за підривні антиукраїнські інформаційні кампанії.

За просування вигідних рф наративів, під санкціями журналістка Латиніна: Зеленський ввів у дію нове рішення РНБО

Президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО від 20 липня 2025 року про застосування персональних санкцій. Вони стосуються проти 5-х осіб, які відповідальні за підривні антиукраїнські інформкампанії.

Передає УНН із посиланням на указ, який підписав Президент України Володимир Зеленський.

Деталі

Згідно з новим указом президента України Володимира Зеленського, введно нові персональні санкції щодо 5-х осіб:

  • блогер Андрій Серебрянський (Андрій Луганський);
    • бізнесмен Геннадій Балашов;
      • екс-нардепка від ОПЗЖ Наталія Королевська;
        • російська журналістка Юлія Латиніна;
          • пропагандистка Тетяна Аксьоненко.

            Указ президента України №502/2025 відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 липня 2025 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

            Згідно з постановою, що відповідає статті 107 Конституції України, президентом України Зеленським вказано наступне:

            1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 липня 2025 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".
              1. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
                1. Указ набирає чинності з дня його опублікування. Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ.

                  Нагадаємо

                  Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти 13 фізичних та 8 юридичних осіб, що ведуть бізнес на тимчасово окупованих територіях України, включаючи Крим.

                  Ігор Тележніков

                  Ігор Тележніков

                  Політика
                  Рада національної безпеки і оборони України
                  Крим
                  Володимир Зеленський
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