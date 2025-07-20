За просування вигідних рф наративів, під санкціями журналістка Латиніна: Зеленський ввів у дію нове рішення РНБО

Президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО від 20 липня 2025 року про застосування персональних санкцій. Вони стосуються проти 5-х осіб, які відповідальні за підривні антиукраїнські інформкампанії.

Передає УНН із посиланням на указ, який підписав Президент України Володимир Зеленський.

Деталі

Згідно з новим указом президента України Володимира Зеленського, введно нові персональні санкції щодо 5-х осіб:

блогер Андрій Серебрянський (Андрій Луганський);

бізнесмен Геннадій Балашов;

екс-нардепка від ОПЗЖ Наталія Королевська;

російська журналістка Юлія Латиніна;

пропагандистка Тетяна Аксьоненко.

Указ президента України №502/2025 відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 липня 2025 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Згідно з постановою, що відповідає статті 107 Конституції України, президентом України Зеленським вказано наступне:

Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 липня 2025 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Указ набирає чинності з дня його опублікування. Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти 13 фізичних та 8 юридичних осіб, що ведуть бізнес на тимчасово окупованих територіях України, включаючи Крим.