За просування вигідних рф наративів, під санкціями журналістка Латиніна: Зеленський ввів у дію нове рішення РНБО
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський указом ввів у дію рішення РНБО від 20 липня 2025 року про застосування персональних санкцій. Обмеження стосуються п'яти осіб, відповідальних за підривні антиукраїнські інформаційні кампанії.
Президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО від 20 липня 2025 року про застосування персональних санкцій. Вони стосуються проти 5-х осіб, які відповідальні за підривні антиукраїнські інформкампанії.
Передає УНН із посиланням на указ, який підписав Президент України Володимир Зеленський.
Деталі
Згідно з новим указом президента України Володимира Зеленського, введно нові персональні санкції щодо 5-х осіб:
- блогер Андрій Серебрянський (Андрій Луганський);
- бізнесмен Геннадій Балашов;
- екс-нардепка від ОПЗЖ Наталія Королевська;
- російська журналістка Юлія Латиніна;
- пропагандистка Тетяна Аксьоненко.
Указ президента України №502/2025 відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 липня 2025 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".
Згідно з постановою, що відповідає статті 107 Конституції України, президентом України Зеленським вказано наступне:
- Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 липня 2025 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".
- Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
- Указ набирає чинності з дня його опублікування. Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти 13 фізичних та 8 юридичних осіб, що ведуть бізнес на тимчасово окупованих територіях України, включаючи Крим.