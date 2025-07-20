За продвижение выгодных РФ нарративов, под санкциями журналистка Латынина: Зеленский ввел в действие новое решение СНБО
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский указом ввел в действие решение СНБО от 20 июля 2025 года о применении персональных санкций. Ограничения касаются пяти человек, ответственных за подрывные антиукраинские информационные кампании.
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО от 20 июля 2025 года о применении персональных санкций. Они касаются 5-ти лиц, ответственных за подрывные антиукраинские информкампании.
Передает УНН со ссылкой на указ, который подписал Президент Украины Владимир Зеленский.
Детали
Согласно новому указу президента Украины Владимира Зеленского, введены новые персональные санкции в отношении 5-ти лиц:
- блогер Андрей Серебрянский (Андрей Луганский);
- бизнесмен Геннадий Балашов;
- экс-нардеп от ОПЗЖ Наталья Королевская;
- российская журналистка Юлия Латынина;
- пропагандистка Татьяна Аксёненко.
Указ президента Украины №502/2025 в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 июля 2025 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".
Согласно постановлению, соответствующему статье 107 Конституции Украины, президентом Украины Зеленским указано следующее:
- Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 июля 2025 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".
- Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие этим Указом, возложить на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
- Указ вступает в силу со дня его опубликования. Президент Украины В.ЗЕЛЕНСКИЙ.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 13 физических и 8 юридических лиц, ведущих бизнес на временно оккупированных территориях Украины, включая Крым.