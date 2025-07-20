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За продвижение выгодных РФ нарративов, под санкциями журналистка Латынина: Зеленский ввел в действие новое решение СНБО

Киев • УНН

 • 360 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский указом ввел в действие решение СНБО от 20 июля 2025 года о применении персональных санкций. Ограничения касаются пяти человек, ответственных за подрывные антиукраинские информационные кампании.

За продвижение выгодных РФ нарративов, под санкциями журналистка Латынина: Зеленский ввел в действие новое решение СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО от 20 июля 2025 года о применении персональных санкций. Они касаются 5-ти лиц, ответственных за подрывные антиукраинские информкампании.

Передает УНН со ссылкой на указ, который подписал Президент Украины Владимир Зеленский.

Детали

Согласно новому указу президента Украины Владимира Зеленского, введены новые персональные санкции в отношении 5-ти лиц:

  • блогер Андрей Серебрянский (Андрей Луганский);
    • бизнесмен Геннадий Балашов;
      • экс-нардеп от ОПЗЖ Наталья Королевская;
        • российская журналистка Юлия Латынина;
          • пропагандистка Татьяна Аксёненко.

            Указ президента Украины №502/2025 в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 июля 2025 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

            Согласно постановлению, соответствующему статье 107 Конституции Украины, президентом Украины Зеленским указано следующее:

            1. Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 июля 2025 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".
              1. Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие этим Указом, возложить на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
                1. Указ вступает в силу со дня его опубликования. Президент Украины В.ЗЕЛЕНСКИЙ.

                  Напомним

                  Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 13 физических и 8 юридических лиц, ведущих бизнес на временно оккупированных территориях Украины, включая Крым.

                  Игорь Тележников

                  Игорь Тележников

                  политика
                  Совет национальной безопасности и обороны Украины
                  Крым
                  Владимир Зеленский
                  Украина
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