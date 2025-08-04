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Зеленский ввел санкции против похитителей активов с ВОТ и 15 руководителей российских музеев

Киев • УНН

 • 214 просмотра

Президент Зеленский ввел санкции против 62 лиц и организаций, причастных к похищению зерна и полезных ископаемых с оккупированных территорий.

Зеленский ввел санкции против похитителей активов с ВОТ и 15 руководителей российских музеев

Президент Владимир Зеленский ввел санкции против 62 физических и юридических лиц, причастных к экспорту похищенного с оккупированных территорий зерна, незаконной добыче и обогащению полезных ископаемых, а также 15 руководителей российских музеев, которые организуют присвоение украинских культурных ценностей, передает УНН.

Детали

Зеленский подписал два указа о введении санкций.

Как пояснил Уполномоченный Президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, в указе № 579/2025 речь идет о пакете "Похитители активов с ВОТ", который охватывает 62 физических и юридических лица, причастных к экспорту похищенного с оккупированных территорий зерна, незаконной добыче и обогащению полезных ископаемых, а также капитанов "зернового" теневого флота РФ.

Например, капитан Вячеслав Виданов вывез из Севастополя более 35 000 тонн украинской пшеницы в Йемен. А "Днепрорудненский железорудный комбинат" (ВОТ Запорожской области) создан на базе незаконно экспроприированных активов и ведет разработку украинских месторождений железной руды

- пояснил Власюк.

Второй указ № 580/2025 касается "Музейщиков" и включает 15 руководителей российских музеев, которые организуют присвоение украинских культурных ценностей, проводят выставки, прославляющие агрессию РФ, и пытаются интегрировать захваченные украинские музеи в систему РФ.

Например, Юлия Купина, директор Российского этнографического музея, открывала выставку "Многонациональная Россия" в оккупированном Бердянске, в которую включены экспонаты из украинских музеев. Двое фигурантов пакета — Артем Силкин и Галина Алексеева — баллотируются в руководящие органы Международного совета музеев (ICOM), и их присутствие там абсолютно недопустимо

- прокомментировал Власюк.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО от 20 июля 2025 года о применении персональных санкций.

По состоянию на 21 июля российская агрессия привела к повреждению 1528 памятников культурного наследия и 2359 объектов культурной инфраструктуры в Украине. 

На временно оккупированных территориях россияне заставляли учеников посещать празднования, чтобы закрепить нарратив о России как колыбели славянских народов.

Применены санкции против капитанов «теневого флота» россии - Зеленский03.08.25, 17:11 • 7742 просмотра

Анна Мурашко

политика
Владимир Зеленский