Оккупанты возобновили вывоз зерна из захваченной части Украины: детали
Киев • УНН
российские оккупанты возобновили вывоз краденого зерна с оккупированных территорий Украины - они вывозят его в порты ростова-на-дону из захваченной части Запорожской области. Об этом сообщил в Telegram руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, передает УНН.
Детали
оккупанты вывозят краденое украинское зерно в россию с целью "перекрыть" зерновой кризис. При этом "государственная зерновая кампания" оккупированной части Запорожской области по сути применяет советскую практику во время голодоморов в Украине ХХ века. Фактически, они отбирают зерно у сельхозпроизводителей за бесценок.
Цикличность истории. Голодомор прошлого века возвращается с новой оккупацией
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 62 человек и организаций, причастных к похищению зерна и полезных ископаемых с оккупированных территорий.