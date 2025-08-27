Гауляйтер оккупированной Херсонщины отчитался Путину об «экономическом росте» (видео)
Оккупационные власти Херсонщины отчитались Путину о собственных доходах в 7 млрд рублей, но бюджет региона на 2025 год на 76% состоит из дотаций. Собственные поступления едва покрывают базовые расходы оккупационного аппарата.
Оккупационные власти Херсонщины пытаются показать видимость "экономического роста". Коллаборант Владимир Сальдо доложил путину о "более 7 млрд рублей собственных доходов в бюджет" в этом году. Об этом информирует УНН со ссылкой на Центр противодействия дезинформации (ЦПД), администрацию кремля.
Во вторник, 26 августа гауляйтер владимир сальдо отчитался путину о "более 7 млрд рублей собственных доходов в бюджет" в этом году и выразил надежду, что когда-нибудь регион сможет обходиться без дотаций от москвы.
Отмечается, что на самом деле при формировании бюджета ВТО Херсонщины на 2025 год правительство рф закладывало в него 76% дотаций.
"Собственные поступления", которыми хвастается сальдо, - это сумма, которая едва покрывает базовые расходы на содержание оккупационного аппарата
Как отметили в Центре противодействия дезинформации, без постоянных финансовых вливаний из рф оккупированный регион не способен функционировать. Оккупационные власти пытаются выдать эту зависимость за "развитие", но на самом деле экономика ВТО Херсонщины находится в состоянии упадка.
"Все заявления о "самодостаточности" ВТО Херсонщины - лишь пропагандистская риторика, призванная скрыть отсутствие перспектив экономического развития под российской оккупацией", - добавили в ЦПД.
