Оккупационные власти Херсонщины пытаются показать видимость "экономического роста". Коллаборант Владимир Сальдо доложил путину о "более 7 млрд рублей собственных доходов в бюджет" в этом году. Об этом информирует УНН со ссылкой на Центр противодействия дезинформации (ЦПД), администрацию кремля.

Во вторник, 26 августа гауляйтер владимир сальдо отчитался путину о "более 7 млрд рублей собственных доходов в бюджет" в этом году и выразил надежду, что когда-нибудь регион сможет обходиться без дотаций от москвы.

Отмечается, что на самом деле при формировании бюджета ВТО Херсонщины на 2025 год правительство рф закладывало в него 76% дотаций.

"Собственные поступления", которыми хвастается сальдо, - это сумма, которая едва покрывает базовые расходы на содержание оккупационного аппарата