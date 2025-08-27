Гауляйтер оккупированной Херсонщины отчитался Путину об «экономическом росте» (видео)

$41.430.15
48.470.56
ukenru
Эксклюзив
17:12 • 34958 просмотра
Президент подписал законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
26 августа, 16:15 • 68617 просмотра
Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет
26 августа, 14:13 • 46464 просмотра
Магнитные бури в сентябре 2025: даты и советы для метеочувствительных
Эксклюзив
26 августа, 12:42 • 108218 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
26 августа, 10:16 • 136490 просмотра
Атакующие действия ВСУ вывели из строя 17% нефтеперерабатывающих мощностей России
Эксклюзив
26 августа, 11:32 • 134579 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
26 августа, 11:23 • 55294 просмотра
Прощай, лето: какая погода ожидает украинцев осенью 2025 года
26 августа, 06:24 • 152248 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников
26 августа, 05:36 • 63140 просмотра
Вето не отключает Starlink для Украины: у президента Польши прокомментировали заявление вице-премьера
Эксклюзив
25 августа, 15:56 • 56489 просмотра
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
2.2м/с
73%
750мм
Популярные новости
Netflix отменил «Побережье» — один из самых популярных сериалов года26 августа, 13:17 • 59297 просмотра
В Тернопольской области разоблащено масштабное хищение бюджетных средств: 19 человек получили подозренияPhoto26 августа, 13:53 • 4502 просмотра
Вкусные и питательные блюда из картофеля: топ рецептов для каждого столаPhoto26 августа, 14:05 • 38114 просмотра
Трамп против ФРС: рынки в панике после попытки увольнения главы центробанка26 августа, 14:10 • 3672 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси объявили о помолвке после двух лет отношенийPhoto17:52 • 3684 просмотра
публикации
Президент подписал законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
Эксклюзив
17:12 • 34959 просмотра
Вкусные и питательные блюда из картофеля: топ рецептов для каждого столаPhoto26 августа, 14:05 • 38116 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
Эксклюзив
26 августа, 12:42 • 108219 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
26 августа, 11:32 • 134580 просмотра
Акционеры банков, выводимых с рынка, вынуждены искать справедливости в ЕСПЧ26 августа, 08:06 • 166773 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрей Сибига
Юлия Свириденко
Тейлор Свифт
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Вашингтон
Одесса
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свифт и Трэвис Келси объявили о помолвке после двух лет отношенийPhoto17:52 • 3684 просмотра
Netflix отменил «Побережье» — один из самых популярных сериалов года26 августа, 13:17 • 59297 просмотра
"Поймать с поличным": Даррен Аронофски снял новый триллер с Остином БатлеромVideo26 августа, 10:03 • 110942 просмотра
Неизвестное явление зафиксировали ночью в небе над УкраинойPhoto26 августа, 06:39 • 133341 просмотра
«Жадная» Зои Кравиц: новый роман с Гарри Стайлзом или очередной голливудский скандал?Photo25 августа, 14:33 • 61513 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Гривна
Боеприпасы
Доллар США
Дія (сервис)

Гауляйтер оккупированной Херсонщины отчитался Путину об «экономическом росте» (видео)

Киев • УНН

 • 178 просмотра

Оккупационные власти Херсонщины отчитались Путину о собственных доходах в 7 млрд рублей, но бюджет региона на 2025 год на 76% состоит из дотаций. Собственные поступления едва покрывают базовые расходы оккупационного аппарата.

Гауляйтер оккупированной Херсонщины отчитался Путину об «экономическом росте» (видео)

Оккупационные власти Херсонщины пытаются показать видимость "экономического роста". Коллаборант Владимир Сальдо доложил путину о "более 7 млрд рублей собственных доходов в бюджет" в этом году. Об этом информирует УНН со ссылкой на Центр противодействия дезинформации (ЦПД), администрацию кремля.  

Детали

Во вторник, 26 августа гауляйтер владимир сальдо отчитался путину о "более 7 млрд рублей собственных доходов в бюджет" в этом году и выразил надежду, что когда-нибудь регион сможет обходиться без дотаций от москвы. 

Отмечается, что на самом деле при формировании бюджета ВТО Херсонщины на 2025 год правительство рф закладывало в него 76% дотаций.

"Собственные поступления", которыми хвастается сальдо, - это сумма, которая едва покрывает базовые расходы на содержание оккупационного аппарата

- говорится в сообщении ЦПД.

Как отметили в Центре противодействия дезинформации, без постоянных финансовых вливаний из рф оккупированный регион не способен функционировать. Оккупационные власти пытаются выдать эту зависимость за "развитие", но на самом деле экономика ВТО Херсонщины находится в состоянии упадка.

 

"Все заявления о "самодостаточности" ВТО Херсонщины - лишь пропагандистская риторика, призванная скрыть отсутствие перспектив экономического развития под российской оккупацией", - добавили в ЦПД.

На оккупированной Херсонщине дефицит арбузов: оккупанты вывозят урожай в РФ26.08.25, 02:45 • 3308 просмотров

Вита Зеленецкая

Война в Украине
Владимир Путин
Херсонская область
Украина