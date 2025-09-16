"Проявление грубого пренебрежения": МИД отреагировал на встречу лукашенко с представителем оккупационной администрации Херсонщины

$41.280.03
48.500.10
ukenru
Эксклюзив
09:19 • 38 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
08:08 • 6226 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
07:46 • 7630 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ в рф
Эксклюзив
07:30 • 16716 просмотра
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетамиPhoto
06:54 • 17998 просмотра
Трамп, вероятно, встретится с Зеленским на следующей неделе в Нью-Йорке - Рубио
15 сентября, 17:38 • 52215 просмотра
Сырский уволил двух командиров корпусов из-за потерь личного состава и территорий - Генштаб
15 сентября, 15:43 • 62613 просмотра
Правительство одобрило проект Бюджета-2026 с дефицитом 18,4% ВВП
Эксклюзив
15 сентября, 14:18 • 44841 просмотра
Рынок криптовалют в Украине легализуют еще не скоро. В Раде объяснили причину
Эксклюзив
15 сентября, 12:27 • 46030 просмотра
Число преступлений с незарегистрированным оружием растет: названы регионы-лидеры
Эксклюзив
15 сентября, 09:58 • 43215 просмотра
Почему частные перевозчики до сих пор не присоединились к Автоматизированной системе оплаты проезда в маршрутках: ответ КГГА
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
3.5м/с
38%
753мм
Популярные новости
Израиль начал наземное наступление на город Газа для уничтожения ХАМАС - Axios15 сентября, 23:56 • 5714 просмотра
Российские медиа распространяют фейки об использовании мирных жителей ВСУ как "живого щита" - ЦПДPhoto16 сентября, 00:27 • 13521 просмотра
Новая iOS 26 может "убить" аккумулятор: Apple выпустила официальное предупреждение16 сентября, 02:28 • 8448 просмотра
ГУР раскрыло иностранные детали и "начинку" российского дрона "Герань-3"07:02 • 10938 просмотра
ЕС отложил рассмотрение вопроса 19-го пакета санкций против россии - Politico07:25 • 13272 просмотра
публикации
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
Эксклюзив
09:19 • 38 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура08:08 • 6226 просмотра
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетамиPhoto
Эксклюзив
07:30 • 16716 просмотра
Все, что нужно знать о новациях, доходах и расходах Бюджета-2026: Пидласа сделала анализ проекта документа15 сентября, 19:06 • 28176 просмотра
Система бонусов и преимуществ или почему большого количества аптек не боятся в развитых странах15 сентября, 09:21 • 54100 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Олег Синегубов
Биньямин Нетаньяху
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожье
Польша
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto15 сентября, 08:11 • 36610 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06 • 36490 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 41677 просмотра
Экс-жена Розового ответила на обвинения по поводу средств на его реабилитациюVideo13 сентября, 14:46 • 47299 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 97309 просмотра
Актуальное
BM-30 Smerch
Шахед-136
Financial Times
Фокс Ньюс
Facebook

"Проявление грубого пренебрежения": МИД отреагировал на встречу лукашенко с представителем оккупационной администрации Херсонщины

Киев • УНН

 • 850 просмотра

МИД Украины осудило встречу лукашенко с представителем российской оккупационной администрации Херсонщины, назвав это грубым пренебрежением к суверенитету Украины. Министерство подчеркнуло неправомерность таких действий и пригрозило усилением санкций против белорусского режима.

"Проявление грубого пренебрежения": МИД отреагировал на встречу лукашенко с представителем оккупационной администрации Херсонщины

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на встречу белорусского правителя александра лукашенко в минске с представителем российской оккупационной администрации Херсонщины владимиром сальдо, указав, что "это очередное проявление его грубого пренебрежения суверенитетом и территориальной целостностью Украины, всего украинского народа", пишет УНН.

15 сентября александр лукашенко принял в минске представителя российской оккупационной администрации временно оккупированных россией территорий Херсонской области Украины. Это очередное проявление его грубого пренебрежения суверенитетом и территориальной целостностью Украины, всего украинского народа

– говорится в заявлении украинского министерства.

В заявлении МИД указало, что "позорным является не только факт встречи, но и высказывания александра лукашенко об оккупированной части Херсонщины как якобы "новом регионе" россии, готовность способствовать укреплению оккупационного режима и развивать торговлю с оккупантами".

В МИД заявили, что "вызывают особое удивление бред александра лукашенко о том, что он "советский человек", для которого Украина и Херсонщина "тоже его земля"".

беларусь освободила более 50 заключенных, среди которых – иностранцы11.09.25, 16:32 • 3385 просмотров

Напоминаем, что СССР уже более трех десятилетий как на свалке истории. Туда же рано или поздно отправятся и оба ностальгирующих непризнанных деятеля, встречавшихся сегодня в минске. При этом Украина была, есть и будет целостной в международно признанных границах

– указали в МИД.

В МИД подчеркнули, что в соответствии с нормами международного права "любые сделки с оккупационными режимами являются ничтожными и будут иметь исключительно негативные последствия для беларуси как государства".

"Украина оставляет за собой право адекватного реагирования с целью усиления санкционных режимов и углубления международной изоляции белорусского режима за противоправные действия вопреки многочисленным резолюциям Генеральной Ассамблеи ООН, в частности резолюции от 12 октября 2022 года "Территориальная целостность Украины. Защита принципов устава ООН", которую поддержали 143 государства-члена ООН", - указано в заявлении МИД.

Гауляйтер оккупированной Херсонщины отчитался Путину об «экономическом росте» (видео)27.08.25, 01:43 • 13351 просмотр

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Государственная граница Украины
Херсонская область
Украина
Киев