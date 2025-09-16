"Проявление грубого пренебрежения": МИД отреагировал на встречу лукашенко с представителем оккупационной администрации Херсонщины
Киев • УНН
МИД Украины осудило встречу лукашенко с представителем российской оккупационной администрации Херсонщины, назвав это грубым пренебрежением к суверенитету Украины. Министерство подчеркнуло неправомерность таких действий и пригрозило усилением санкций против белорусского режима.
Министерство иностранных дел Украины отреагировало на встречу белорусского правителя александра лукашенко в минске с представителем российской оккупационной администрации Херсонщины владимиром сальдо, указав, что "это очередное проявление его грубого пренебрежения суверенитетом и территориальной целостностью Украины, всего украинского народа", пишет УНН.
В заявлении МИД указало, что "позорным является не только факт встречи, но и высказывания александра лукашенко об оккупированной части Херсонщины как якобы "новом регионе" россии, готовность способствовать укреплению оккупационного режима и развивать торговлю с оккупантами".
В МИД заявили, что "вызывают особое удивление бред александра лукашенко о том, что он "советский человек", для которого Украина и Херсонщина "тоже его земля"".
Напоминаем, что СССР уже более трех десятилетий как на свалке истории. Туда же рано или поздно отправятся и оба ностальгирующих непризнанных деятеля, встречавшихся сегодня в минске. При этом Украина была, есть и будет целостной в международно признанных границах
В МИД подчеркнули, что в соответствии с нормами международного права "любые сделки с оккупационными режимами являются ничтожными и будут иметь исключительно негативные последствия для беларуси как государства".
"Украина оставляет за собой право адекватного реагирования с целью усиления санкционных режимов и углубления международной изоляции белорусского режима за противоправные действия вопреки многочисленным резолюциям Генеральной Ассамблеи ООН, в частности резолюции от 12 октября 2022 года "Территориальная целостность Украины. Защита принципов устава ООН", которую поддержали 143 государства-члена ООН", - указано в заявлении МИД.
