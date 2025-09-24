Режим лукашенка робитиме "бізнес" з окупантами на українській території: у розвідці роз'яснили причини

білоруський режим робить ставку на торгівлю з тимчасово окупованими росією українськими територіями, перетворюючи цю практику на новий етап економічної стратегії. Як повідомили у Службі зовнішньої розвідки, візит "керівника" окупаційної адміністрації Херсонщини до мінська та його зустріч із лукашенком стали символом нової політичної реальності, в якій опинилася країна, передає УНН.

У розвідці зауважили, що ізоляція після протестів 2020 року та участь у війні на боці москви зробили білорусь токсичним партнером для більшості ринків. мінськ намагається підтримати завантаження підприємств через співпрацю з Венесуелою, Сирією, кндр і тепер уже з ТОТ України. Такі кроки фактично легітимізують російську агресію й віддаляють білорусь від можливого повернення до світової економіки.

Економічна статистика підкреслює вразливість: у січні–липні дефіцит зовнішньої торгівлі сягнув $3,5 млрд – майже у півтора раза більше, ніж торік. Імпорт зростає швидше за експорт, попит на білоруські товари падає навіть у росії