Режим лукашенка робитиме "бізнес" з окупантами на українській території: у розвідці роз'яснили причини
Київ • УНН
білорусь робить ставку на торгівлю з тимчасово окупованими росією українськими територіями. Це стало новим етапом економічної стратегії країни, яка намагається підтримати підприємства через співпрацю з Венесуелою, Сирією, КНДР та ТОТ України.
білоруський режим робить ставку на торгівлю з тимчасово окупованими росією українськими територіями, перетворюючи цю практику на новий етап економічної стратегії. Як повідомили у Службі зовнішньої розвідки, візит "керівника" окупаційної адміністрації Херсонщини до мінська та його зустріч із лукашенком стали символом нової політичної реальності, в якій опинилася країна, передає УНН.
Деталі
У розвідці зауважили, що ізоляція після протестів 2020 року та участь у війні на боці москви зробили білорусь токсичним партнером для більшості ринків. мінськ намагається підтримати завантаження підприємств через співпрацю з Венесуелою, Сирією, кндр і тепер уже з ТОТ України. Такі кроки фактично легітимізують російську агресію й віддаляють білорусь від можливого повернення до світової економіки.
Економічна статистика підкреслює вразливість: у січні–липні дефіцит зовнішньої торгівлі сягнув $3,5 млрд – майже у півтора раза більше, ніж торік. Імпорт зростає швидше за експорт, попит на білоруські товари падає навіть у росії
Додамо
Офіційний мінськ, за даними розвідки, пропонує розвивати на окупованих землях сільське господарство й туризм, але такий бізнес залежить від російських дотацій і не має перспектив стійкого зростання. До того ж він підвищує ризики нових санкцій і лише поглиблює залежність від москви.
Для лукашенка це одна з багатьох поступок кремлю – ціна за політичну підтримку та спробу утримати економіку від подальшого падіння
