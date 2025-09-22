$41.250.00
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязненняPhoto
11:53 • 9622 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Ексклюзив
11:25 • 16616 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
09:32 • 32593 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Ексклюзив
22 вересня, 07:19 • 35219 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
22 вересня, 05:49 • 23080 перегляди
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відеоVideo
22 вересня, 05:30 • 37611 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки
21 вересня, 20:36 • 22843 перегляди
Генасамблея ООН стартує у Нью-Йорку: Україна вимагає рішучої відповіді на російську агресію - МЗС
Ексклюзив
21 вересня, 12:26 • 33472 перегляди
Осіннє рівнодення 22 вересня: його значення та прогноз для всіх знаків Зодіаку
21 вересня, 07:39 • 47674 перегляди
Жодних витоків із "Дії": в Мінцифрі пояснили, що відбулося
кремль обмежує вивіз золота до 100 грамів для припинення відтоку капіталу - зовнішня розвідка

Київ • УНН

 • 136 перегляди

Російські урядовці планують законодавчо обмежити вивіз золота з країни до 100 грамів, намагаючись перекрити канал виведення капіталу. Це відбувається на тлі збільшення закупівель золота росіянами на 60% з початку повномасштабної агресії.

кремль обмежує вивіз золота до 100 грамів для припинення відтоку капіталу - зовнішня розвідка

кремль на законодавчому рівні планує обмежити 100 грамами вивіз золота з країни. Так російські урядовці намагаються перекрити ще один з небагатьох можливих каналів виводу капіталу з рф. Про цк заявили у Службі зовнішньої розвідки України, передає УНН.

Деталі

Як відзначили у розвідці, з початком повномасштабної агресії проти України росіяни, прагнучи захистити свої накопичення, на 60% збільшили закупівлі золота. Тільки за перший квартал поточного року громадяни росії придбали понад 75 тонн дорогоцінного металу, що більше за річні обсяги закупівель у 2022 році.

Панічні настрої ілюструє падіння індексу споживчої довірі в рф – у третьому кварталі поточного року він знизився до "мінус" 9 пунктів. Центробанк рф вже зафіксував у поточному році рекордне зростання тіньового відтоку капіталу на рівні $14,7 млрд. З початком повномасштабної війни з Україною цей показник тільки набирає обертів – з $6,1 млрд у 2022 році до понад $9 млрд у 2023–2024 роках 

- зазначено у повідомленні.

У рф зростає податковий тиск: Служба зовнішньої розвідки заявила, що під удар потраплять банки21.09.25, 16:15 • 6074 перегляди

