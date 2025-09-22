кремль обмежує вивіз золота до 100 грамів для припинення відтоку капіталу - зовнішня розвідка
Київ • УНН
Російські урядовці планують законодавчо обмежити вивіз золота з країни до 100 грамів, намагаючись перекрити канал виведення капіталу. Це відбувається на тлі збільшення закупівель золота росіянами на 60% з початку повномасштабної агресії.
кремль на законодавчому рівні планує обмежити 100 грамами вивіз золота з країни. Так російські урядовці намагаються перекрити ще один з небагатьох можливих каналів виводу капіталу з рф. Про цк заявили у Службі зовнішньої розвідки України, передає УНН.
Деталі
Як відзначили у розвідці, з початком повномасштабної агресії проти України росіяни, прагнучи захистити свої накопичення, на 60% збільшили закупівлі золота. Тільки за перший квартал поточного року громадяни росії придбали понад 75 тонн дорогоцінного металу, що більше за річні обсяги закупівель у 2022 році.
Панічні настрої ілюструє падіння індексу споживчої довірі в рф – у третьому кварталі поточного року він знизився до "мінус" 9 пунктів. Центробанк рф вже зафіксував у поточному році рекордне зростання тіньового відтоку капіталу на рівні $14,7 млрд. З початком повномасштабної війни з Україною цей показник тільки набирає обертів – з $6,1 млрд у 2022 році до понад $9 млрд у 2023–2024 роках
