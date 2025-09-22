$41.250.00
12:19 • 5390 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
11:53 • 10415 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
Эксклюзив
11:25 • 17603 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
09:32 • 33645 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
Эксклюзив
22 сентября, 07:19 • 36145 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
22 сентября, 05:49 • 23320 просмотра
ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видеоVideo
22 сентября, 05:30 • 38262 просмотра
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности
21 сентября, 20:36 • 22907 просмотра
Генассамблея ООН стартует в Нью-Йорке: Украина требует решительного ответа на российскую агрессию - МИД
Эксклюзив
21 сентября, 12:26 • 33528 просмотра
Осеннее равноденствие 22 сентября: его значение и прогноз для всех знаков Зодиака
21 сентября, 07:39 • 47699 просмотра
Никаких утечек из "Дії": в Минцифре объяснили, что произошло
Кремль ограничивает вывоз золота до 100 граммов для прекращения оттока капитала - внешняя разведка

Киев • УНН

 • 228 просмотра

Российские чиновники планируют законодательно ограничить вывоз золота из страны до 100 граммов, пытаясь перекрыть канал вывода капитала. Это происходит на фоне увеличения закупок золота россиянами на 60% с начала полномасштабной агрессии.

Кремль ограничивает вывоз золота до 100 граммов для прекращения оттока капитала - внешняя разведка

Кремль на законодательном уровне планирует ограничить 100 граммами вывоз золота из страны. Так российские чиновники пытаются перекрыть еще один из немногих возможных каналов вывода капитала из рф. Об этом заявили в Службе внешней разведки Украины, передает УНН.

Детали

Как отметили в разведке, с началом полномасштабной агрессии против Украины россияне, стремясь защитить свои накопления, на 60% увеличили закупки золота. Только за первый квартал текущего года граждане России приобрели более 75 тонн драгоценного металла, что больше годовых объемов закупок в 2022 году.

Панические настроения иллюстрирует падение индекса потребительского доверия в РФ – в третьем квартале текущего года он снизился до "минус" 9 пунктов. Центробанк РФ уже зафиксировал в текущем году рекордный рост теневого оттока капитала на уровне $14,7 млрд. С началом полномасштабной войны с Украиной этот показатель только набирает обороты – с $6,1 млрд в 2022 году до более $9 млрд в 2023–2024 годах.

- указано в сообщении.

В рф растет налоговое давление: Служба внешней разведки заявила, что под удар попадут банки21.09.25, 16:15 • 6074 просмотра

Антонина Туманова

Война в УкраинеНовости Мира
Служба внешней разведки Украины
Украина