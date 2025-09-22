Кремль ограничивает вывоз золота до 100 граммов для прекращения оттока капитала - внешняя разведка
Киев • УНН
Российские чиновники планируют законодательно ограничить вывоз золота из страны до 100 граммов, пытаясь перекрыть канал вывода капитала. Это происходит на фоне увеличения закупок золота россиянами на 60% с начала полномасштабной агрессии.
Кремль на законодательном уровне планирует ограничить 100 граммами вывоз золота из страны. Так российские чиновники пытаются перекрыть еще один из немногих возможных каналов вывода капитала из рф. Об этом заявили в Службе внешней разведки Украины, передает УНН.
Детали
Как отметили в разведке, с началом полномасштабной агрессии против Украины россияне, стремясь защитить свои накопления, на 60% увеличили закупки золота. Только за первый квартал текущего года граждане России приобрели более 75 тонн драгоценного металла, что больше годовых объемов закупок в 2022 году.
Панические настроения иллюстрирует падение индекса потребительского доверия в РФ – в третьем квартале текущего года он снизился до "минус" 9 пунктов. Центробанк РФ уже зафиксировал в текущем году рекордный рост теневого оттока капитала на уровне $14,7 млрд. С началом полномасштабной войны с Украиной этот показатель только набирает обороты – с $6,1 млрд в 2022 году до более $9 млрд в 2023–2024 годах.
